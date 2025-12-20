Top.Mail.Ru
Салах извинился перед игроками «Ливерпуля» после скандального интервью

вчера, 10:25

Египетский нападающий Мохамед Салах извинился перед товарищами по «Ливерпулю» после своего недавнего скандального интервью, сообщил полузащитник Кертис Джонс.

Джонс рассказал Sky Sports в интервью, опубликованном в пятницу, что Салах обратился к команде, чтобы объяснить свои комментарии, подчеркнув, что ситуация не повлияла на атмосферу в раздевалке и что игроки по-прежнему едины.

«Мо — самостоятельный человек и может говорить то, что думает. Он извинился перед нами и сказал: „Если я кого-то обидел или задел ваши чувства, я приношу свои извинения“. Таков он есть», — сказал Джонс.

В своих резких комментариях после ничьей в Премьер-лиге с «Лидс Юнайтед» 6 декабря 33-летний египтянин раскритиковал клуб и тренера Арне Слота, заявив журналистам, что считает себя козлом отпущения за плохой старт сезона, и намекнул, что, возможно, ему осталось не так много времени на «Энфилде».

Rupertt
Rupertt
вчера в 10:39
Мо — эмоциональный игрок и настоящий лидер, он привык говорить прямо и не держать всё в себе. Понятно, что на фоне неудачного старта сезона нервы у всех на пределе, особенно у человека, который столько лет тянул «Ливерпуль» на себе и привык быть главным мотором команды.

Хорошо, что он нашёл в себе силы извиниться перед партнёрами. Это говорит о его профессионализме и уважении к раздевалке. Важно, что, по словам Джонса, внутри команды нет конфликта и никто не держит зла — это сейчас важнее любых интервью. Если бы между игроками был разлад, это сразу отразилось бы на поле.
