Салах извинился перед игроками «Ливерпуля» после скандального интервью

1766215535

вчера, 10:25

Египетский нападающий извинился перед товарищами по «Ливерпулю» после своего недавнего скандального интервью, сообщил полузащитник .

Джонс рассказал Sky Sports в интервью, опубликованном в пятницу, что Салах обратился к команде, чтобы объяснить свои комментарии, подчеркнув, что ситуация не повлияла на атмосферу в раздевалке и что игроки по-прежнему едины.

«Мо — самостоятельный человек и может говорить то, что думает. Он извинился перед нами и сказал: „Если я кого-то обидел или задел ваши чувства, я приношу свои извинения“. Таков он есть», — сказал Джонс.

В своих резких комментариях после ничьей в Премьер-лиге с «Лидс Юнайтед» 6 декабря 33-летний египтянин раскритиковал клуб и тренера Арне Слота, заявив журналистам, что считает себя козлом отпущения за плохой старт сезона, и намекнул, что, возможно, ему осталось не так много времени на «Энфилде».