В РФС прокомментировали информацию об обращении Кержакова в ФИФА

вчера, 13:14

Александр Кержаков обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью уточнения авторства гола в товарищеском матче со сборной Германии, однако организатором игры был Германский футбольный союз, поэтому для изменения статуса бомбардиров сборной России необходимо дождаться изменений протокола. Об этом сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в товарищеском матче со сборной Германии (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков. Если РФС признает это решение, на счету Кержакова будет 31 гол за сборную России, он разделит первое место с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров национальной команды.

«Рады за Александра, продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ. Поскольку матч был товарищеским, его организатором являлся Германский футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, туда необходимо вносить изменения для вынесения решения», — сказал Терешин.

19 марта сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. На счету Кержакова на данный момент 30 мячей, забитых в составе сборной России.

shlomo
shlomo
вчера в 16:48
Интрига так сказать.... они еще могут и подраться ... прямо детский сад "Солнышко"....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 16:37
... исподтишка.
Hamman
Hamman
вчера в 16:36
Керж не меняет своих принципов - бил, бьёт, продолжит бить...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:35, ред.
"А не скажи- он один из лучших комментаторов в стране. Все ЧМ и ЧЕ комментирует вместе с Готтшальком..."

Это в корне меняет дело, Вить! Тогда он тем более бы в отставку подал !!! )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:33
А не скажи- он один из лучших комментаторов в стране. Все ЧМ и ЧЕ комментирует вместе с Готтшальком...
Макс, в этой игре пожалуй всё понятно. Я в магазин, завтра у нас закрыто, надо сегодня скупиться. Приду, прочту твой коммент и всё станет ясно и понятно...)))
Хочу сегодня еще посмотреть на лысого, а потом на Вирца.
Баобаб
Баобаб
вчера в 16:30
Кирилл Терёшин? Это не руки-базуки? 😂
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:27, ред.
Знал бы Шмидт, как мы тут матчи разбираем, он бы сразу в отставку подал !!! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:24
Это я сказал. Шмидт лишь повторил. ))))))))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:23
Тоже самое и комментатор Шмидт сказал!!!
Уважуха, Макс!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:22
"В ЦЗ у Челси бардак."

Хуже. Это безалаберность и полное отсутствие концентрации.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:19
Голы у Касла - со школьного двора. Бей-беги в чистом виде.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
Сегодня посмотрим на каком он ходу...
Что касается Вольтемаде, он меня не впечатлил, кроме двух обычных мячей...
В ЦЗ у Челси бардак.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
А какие предпосылки ? МС - на полном ходу: что в ЛЧ, что в АПЛ всё вполне сносно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:03, ред.
Мареска меняет Гварда, или это разговоры?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:02
Хотят - играют, хотят - не играют. Нестабильная, молодая команда.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:02
НадоТЬ было Карпину Дзюбу на матч с Брунеем пригласить, коль уж на матч с Гренадой потом вызвал. Там бы он свою "двушку-трешку" отгрузил" и за сим откланялся. Пришлось бы Кержакову не один, а несколько голов на свое авторство пытаться записать. А ежели серьезнее, то чего уж там, по большей части все участники действа под названием РПЛ, интересные СМИ, пятые точки на экзотических островах греют, а скандалы, интриги, расследования нужны как воздух. Одним словом-шапито. Ну это с моей колокольни.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:00
Очень легко Челси пропускает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:57
Вроде засчитали, - у Кайседу нога отставлена была, поэтому гол.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:53
Второй гол офсайдный.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:39
Да ещё и с линии ворот...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:38
Ну если бы он ещё и по пустым промазал, тогда "нерукопожатных" уже стало как минимум двое.. ))))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:36
А он таки забил!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:31
Верю тебе..., по Вольтемаде..., верю, Вить...., верю как Борьке Цирику !!!!!!!! )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:28
Не знаю, даже не догадываюсь.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:26, ред.
Ага, ага..., посмотреть и уточнить !!! Ведь ты типа до сих пор не знаешь за ШО... )))))))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:23
Я хочу посмотреть на Вольтемаде- за ШО столько отвалили?????!!!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:21
С языка снял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:20, ред.
Пошли на Ньюкасл - Челси поглядим (через 10 минут стартуют)... Приглашаю !!! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:16
Шли годы... Наконец справедливость восторжествовала. Может ещё какой-то гол есть в загашнике?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:13
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
