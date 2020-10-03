|Лидс
|1:1
|Манчестер Сити
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1 : 1
завершен
03 октября 2020, 19:30
суббота
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Стадион Элланд Роуд
|17’
|0:1
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Стерлинг Рахим
ассистент Торрес Ферран
|Родриго
|1:1
|59’
|Бэмфорд Патрик
|12’
|36’
|Менди Бенжамен
|Даллас Стюарт
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Поведа Иан
|Алиоски Эзган
|46’
|Родриго
|Робертс Тайлер
|56’
|65’
|Силва Бернарду
|Торрес Ферран
|71’
|Аке Натан
|Менди Бенжамен
|Дэвис Лейф
|Клих Матеуш
|77’
|77’
|Фернандиньо
|Марез Рияд
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|12
|Удары по воротам
|23
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|7
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|10
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|2
|Офсайды
|3
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|1
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|1
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