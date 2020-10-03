В 1 Мелье Иллан Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 94

З 15 Даллас Стюарт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

З 5 Кох Робин Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 94

З 6 Купер Лиам Фолов заработано: 3 Отборы: 4 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 8 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 94

З 2 Эйлинг Люк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 94

П 43 Клих Матеуш Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 77

П 23 Филлипс Кельвин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 6 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

П 10 Алиоски Эзган Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

Н 9 Бэмфорд Патрик Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 94

П 17 Кошта Элдер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

П 11 Робертс Тайлер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 56

Запасные игроки

В 25 Каприле Элиа

З 24 Дэвис Лейф Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 17

З 14 Льоренте Диего

З 21 Стружк Паскаль

П 46 Шакелтон Джейми

Н 7 Поведа Иан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 49