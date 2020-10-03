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Лидс - Манчестер Сити
Челси - Кристал Пэлас
Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион
Ньюкасл Юнайтед - Бернли

Текстовая онлайн трансляция матча Лидс против Манчестер Сити

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    Голы
    17’ 0:1 Стерлинг Рахим
    ассистент Торрес Ферран
    Родриго 1:1 59’
    Наказания
    Бэмфорд Патрик 12’
    36’ Менди Бенжамен
    Даллас Стюарт 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Поведа Иан Алиоски Эзган 46’
    Родриго Робертс Тайлер 56’
    65’ Силва Бернарду Торрес Ферран
    71’ Аке Натан Менди Бенжамен
    Дэвис Лейф Клих Матеуш 77’
    77’ Фернандиньо Марез Рияд
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 23
    		7 Удары в створ 2
    		11 Фолы 12
    		7 Угловые 10
    		2 Офсайды 3
    		52% Владение мячом 48%
    		1 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    DXTK
    DXTK ответ Viduka (раскрыть)
    04 октября в 19:07, ред.
    видимо ты на одной волне с бьелсой мыслишь, как настоящий фанат лидса...... 1-1 Родриго,
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ da da da (раскрыть)
    04 октября в 16:36
    Ладно
    Забыли проехали
    Просто ты так подал селекционную работу МС как будтоони в академии выращиаают своих футболистов и делают их дорогими

    Пример хорошей селекционной работы это Шахтер или Бенфика

    О!!! Аякс !!!
    Из года в год Шахтер покупает (думаешь кто это ?зачем ??? )
    Но потом когда этого футболиста хотят купить топ клубы за бешенные деньги понимаешь что все было сделано правильно
    Аякс вообще своих растит там просто конвеер...
    da da da
    da da da ответ R.Carlos. (раскрыть)
    04 октября в 16:04
    скажем так,знаю что у МС много денег и то что внутреанглийский рынок раздут,поэтому не стоит удивляться ценам))
    Челси вот купил недавно защитника Лестера вроде за 60 лямов,тебя это не удивляет?
    пример Феррана Т которого МС купил за 20+миллионов из Валенсии,в АПЛ такой игрок стоил бы все 45-50.
    da da da
    da da da ответ shlifen (раскрыть)
    04 октября в 16:00
    скажу сразу что за МС начала наблюдать еще с прихода туда Робиньо,то есть практически самое начало их новой эпохи.
    ты очень много написал,лень читать пока,отвечу на парочку вопросов))
    звезда это знаменитый игрок выигравший что то важное и играющий за ТОП клубы или сборные на соответствующем уровне,никого МС не покупал игроков в таком статусе кроме Сильвы и Агуэро,был еще списанный из Реала-Робиньо,но все же списанный)))
    Марчена,Навас и т.д. просто топ игроки,лучшими и яркими в своих командах они не были.

    и да насчет Пепа и ЛЧ,если бы его брали исключительно для ЛЧ,то его бы не звали не в Баварию,и даже не в МС,более того,его бы уволили через 1-2,а на деле Пеп из всех своих клубов уходил сам тренируя по 3-4 года.
    Mi6
    Mi6
    04 октября в 13:26
    Бьелса красавчеГ. Вот бы заменить им картофельного гнома!!!
    Dexter2110
    Dexter2110
    04 октября в 08:52
    если МС не выиграет следующие 3 игры в АПЛ то о чемпионстве можно уже и не мечтать. и учитывая их плохую физ. форму то я думаю что они будут бороться максимум за 3 место в АПЛ минимум 5 место
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ da da da (раскрыть)
    04 октября в 07:57
    Стерлинг в МС ?
    А если эти игроки не были ценными то почему мс платит столько бабла за них ?
    Да они не были звездами в класическом понимании но 70 лямов за просто какого то игрока не платят
    Тем более за вратаря
    Они просто еще не играли за топ клубы но на момент покупки их мс были желанными для всех топ клубов Европы
    Вот Холланд по твоему тоже не звезда ?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Ozabot (раскрыть)
    04 октября в 07:37, ред.
    быть уволенным - это очень плохое желание, например Почетино и Аллегри,до сих пор безработные,это же не Жозэ.которому быстро работёнку подкинут.
    Да и к тому же серьёзные деньги ушли на трансферы,даже в этом сезоне Аке и ещё дороже Диаш. Уходить надо было,после завершения сезона,а раз вступил в новый,то надо идти до конца. Пусть Швепс шевелит мозгами,раз его считают фаны Барсы топ-тренером,пока что он середняк.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ BESTJuventus21 (комментарий удален) (раскрыть)
    04 октября в 07:35, ред.
    так это вы 30 лет без побед,потому что с вами европейские судьи и связываться не хотят,зная всю вашу тёмную полосу зебры. Даже Оливер в Мадриде занёс над головой кобылицы молот Тора. И Рончик тут,как тут - сорвал апплодисменты Сантьягу,да и не только. Вот,что значит партнёрство с Пересом.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    04 октября в 07:32
    МС не хватает физухи. С Лестером начали за здравие и почти что весь первый тайм душили,правда к концу дав лисам передышку. А хитрецы передохнули и в бой пошли. Второй тайм был за ними,да и ещё Фокс Оливер ответил щедростью. В том матче МС просто похоронили,ведь все пенальти назначались в переломные моменты. С Лидсом примерно такая же история, начало матча тотальное преимущество,а к концу тайма - горожане подсели, Лидс отодвинулся к центру,а во втором - пожалуй даже стал доминировать. Если бы не Эдерсон с его супер-пупер-мегасейвом - быть БЕДЕ. КДБ сыграл посредственно в этом матче. Всё таки ощущается не хватка Куна,но скорее всего даже после его выздоровления,в таком возрасте набрать кондиции - будет весьма сложно.
    Сити смотрится очень хлипко,в сравнении даже с тем сезоном. Убери Эдерсона - так вообще детский сад.
    Ну и конечно же Один пеналь должны были дать Сити,почему то Лестеру,Ливерпулю и Челси дают даже больше в одном матче. Например Лисы оформили хиттрик,в матче с Сити.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    04 октября в 07:22
    пока шейхи не позолотят руку, пенальти им не дадут,ну разве что в их ворота у ФОКСа Бриджа оЛивера спросите. Вон Челси - ДВА ПЕНАЛЯ и даже ВАР не нужен,ЧЁ там смотреть - время терять. Пенсы пробили ТРИ пенальти,в трёх турах,догнали Ливерпуль и Лестер, Лисы вообще установили рекорд АПЛа,в одном Матче ТРИ пенальти в Гостях.А вот МС установил Антирекорд Три пенальти - ДОМА. Фокс Оливер просто обрушился 11метровыми,в начале сезона, уверен,что Роналду уже подумывает ему выдать итальянское гр-во.
    ballak144
    ballak144 ответ da da da (раскрыть)
    04 октября в 06:14
    Ахахаахаха
    Ozabot
    Ozabot
    04 октября в 05:39
    Такое ощущение, будто Гвардиола потерял интерес к АПЛ или к клубу. Как-то уж совсем на него не похоже. Видимо, тайное внутреннее желание быть уволенным.
    shlifen
    shlifen ответ da da da (раскрыть)
    04 октября в 02:52
    Окей, тогда давай сыграем в твою же игру - какое твоё определение "Звёздного игрока"??? А то сейчас не хорошо получается : Агуэро и Сильва у тебя "которые уже тогда знали все бабки у подъезда" (звёзды Примеры) а звёзд Бундеслиги и АПЛ мы в расчёт не берём. Если критерии "чемпион мира" - то вот например Усман Дембеле/ Адиль Рами/ Тома Лемар/Андре Шюррле/ Эрик Дурм/ Карлос Марчена/Хесус Навас - видимо все они просто супер-топы?? =)) Если ЛЧ или ЛЕ или Суперкубок то там и Зенит выигрывал, а Севилья видимо вообще сборник супер-звёзд (все время евро-трофеи берут)...
    Давай скажем честно, ты сам выбираешь кого считать звёздами, а кого нет, либо "подгоняешь задачу под ответ". Поэтому у тебя Давид Сильва суперзвезда (он действительно звёздный игрок), а Де Брюйне собравший за сезон 16 голов и 27 ассистов (игрок года в Германии 14/15) - "был талантом подающие надежды" - это результаты зрелого мастера, и он их лишь подтверждал в каждом следующем сезоне... Марез (один из трёх лидеров сумасшедшего чемпионского Лестера, который потом ещё полтора сезона держал уровень) не звезда? В "мировом масштабе" у тебя звездами окажутся только игроки Барселоны и Реала (ну типа из них же каждый год "сборные года Фифа" набирали - значит только они и звёзды). Пока нет определения "звезды в мировом масштабе" спорить с тобой смысла нет. Кто-то мог не знать и Сильву с Агуэро если скажем смотрел ТОЛЬКО СериАл или Бундеслигу. Рахим Стерлинг не звезда? Ну тогда не знаю, парень дебютирует за Ливерпуль 24 марта 2012(в 17 лет), а 14 июля 2015 (3 с хвостиком года - откуда ты четыре года взял?? Или ты и молодёжку учитывал? =) ) МС его выкупает за 49 лимонов фунтов, но поскольку Пеп в Ман Сити придёт лишь в феврале 2016 то ты ничего о нём не слышал (вот не надо мне тут прикидываться будто следил за успехами МС времен Пеллегрини) - а тогда все понимали что он в тогдашнем Ливерпуле и в масштабах АПЛ был звездой... А про стату, ну да логика железная, в мёртвом Ливерпуле в период с 17 до 20 (где полтора сезона играл как основной) забил меньше, чем в звездном Сити за 5 лет с 20 до 25 (102 гола это ты с товарняками считал? 233 игры 90 голов до этого сезона).
    Последний твой абзац, это уже комедия, уважаемый, вы приписываете Гвардиоле финансовые успехи менеджеров клуба?? - вы же не делите его успехи в АПЛ с ними тоже?? =) МС стал зарабатывать много с телетрансляций (сама популярность лиги выросла), от спонсорских контрактов (совпадение что большая их часть была связана с владельцем - что и расследовали в УЕФА) и за счёт НАКОПЛЕННОЙ РАНЕЕ репутации (когда ты десять лет вкладываешь в популяризацию то придут и результаты).
    А теперь, внимание ГЛАВНЫЙ МОЙ ВОПРОС - Хосепа Гвардиолу приглашали в МС ради победы в Лиге Чемпионов и создания команды династии, дали ему НЕОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС средств (только для него накупили игроков на 762 миллиона, а в этом ТО добавили ещё 150+) где же победа в ЛЧ? Где хотя бы финал ЛЧ? Взяли два раза АПЛ которую дважды взяли и до него (ну а внутренние кубки стран для тебя не котируются) и толком всё... Команды-династии тоже нет - в состав нужно каждый год вливать по 150-200 лимонов, иначе будет провал... Где гениальный тренер?? Его приглашали не для развития игроков (это в основном удел средних клубов) а ради результатов, весьма конкретных кстати - но как только результатов нет, фанаты Пепа и "тики-таки" начинают рассказывать сказки "о развитии игроков"
    На этом у меня всё, бездумным фанатам Гвардиолы, считающих его гением (хотя он безусловно сильный тренер) за былые заслуги в Барселоне, и гордящиеся его чемпионствами в лигах либо когда одна команда безраздельно доминирует (как в Баварии), либо когда команда отваливает почти миллиард евро ради его хотелок - уж не дофига ли ресурсов нужно гению ради побед? Флик или Хайнкес в Баварии как-то и без Гвардиолы требл выиграли... Сорян, больше в дискуссии вступать с вами не хочу, у вас своя собственная логика основанная не на "вот расходы - вот результаты", а на "всё на самом деле вот так - потому что ОН ВЕЛИКИЙ ВЫ ПРОСТО НЕ ПОНИМАЕТЕ" - извините это не мой уровень спора. Подожду пока ваш "гений" потратит ещё 200 лимонов чтобы опять выиграть АПЛ и провалиться в ЛЧ.

    P. S. Фанам МС - надеюсь в будущем ваш клуб пригласит наставника который разумнее распорядится ресурсами владельцев клуба....
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    04 октября в 00:26
    Горячие споры.. Но Бьелса выше на голову,чем Пеп,как не крути. Чисто тренерская битва,в которой Бьелса победил (пусть ничья никого не обманывает ).
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    04 октября в 00:07
    Лидс молодцы! Вырвали у них одно очко!
    da da da
    da da da ответ dimagas2 (раскрыть)
    04 октября в 00:01
    ну так перешел он откуда?из Валенсии,не из Уэски,Бернли или Фрайбурга,а из Валенсии))
    da da da
    da da da ответ shlifen (раскрыть)
    04 октября в 00:00
    а ты я смотрю вообще бред сморозил.
    КДБ в Вольфсбурге был талантом подающие надежды,как и Бернарду в Монако,а звездами евро/мирового масштаба стали уже в МС.
    Марез только в Лестере был звездой,в мировом масштабе тогда он был некем,да и по меркам АПЛ он был ТОП игроком,но никак не звездой.
    а сравнивать их с УЖЕ звездами мирового масштаба в виде Сильвы и Агуэро которые уже тогда знали все бабки у подъезда,которые брали межнац. трофеи с клубами/сборным с Марезом,который провел 1 приличный сезон в Лестере,Менди в Монако,и Стоунза в Эвертоне
    Стерлинг так вообще за Ливерпуле в 4х сезонах забил всего 23 гола во всех турнирах,и чего он там звездой у тебя был?портового города штоле или что?))его даже свои болелы тогда материли и хейтили за то что все порет.
    в Сити для сравнение он провел 247 игр и забил 102 гола,вот и считай в процентом соотношение насколько вырос и прибавил он в МС))

    МС за последние 5 лет сильно поднялся в статусности в футболе,и начали реально много зарабатывать на уровня МЮ/Ливерпуля.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ BESTJuventus21 (комментарий удален) (раскрыть)
    03 октября в 23:29
      матос
      матос
      03 октября в 23:17
      Браво "павлины" Бьелсы, реально сильных соперников не боятся!
      dimagas2
      dimagas2 ответ da da da (раскрыть)
      03 октября в 23:11, ред.
      Ок.Сажи мне такую вещь условный Анри,Ибра или Шевчченко стали бы ТОП-нападающими не забивая свои моменты?Наверно же нет.И не особо важно сборная крутой игрок будет тащить везде.Вот потому Родриго играет в Лидсе ,а не в Баварии или Ливере.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      03 октября в 23:10
      Когда он надоест шейхам?
      shlifen
      shlifen ответ da da da (раскрыть)
      03 октября в 23:00, ред.
      Я так понимаю, уважаемый что вы за Сити смотреть стали "в пол глаза" только когда туда Пеп пришёл?? КДБ стал звездой в Вольсбурге (если вы не смотрите немецкий чемпионат, это ещё не значит что игрок оттуда не звёздный) и купили его за 70+ лимонов - сразу видно "дворовой пацан" который только в Сити стал звездой. Стерлинг - стал звездой АПЛ в Ливерпуле (но видимо вы это ещё не застали), но жадность, не желание продлевать контракт, и вот уже МС его покупают за почти 50 лимонов - явно копейки в "до Неймаровскую" эпоху =))) Марез и Стоунз были звёздами АПЛ (не их вина что ты не следил за ними - по твоей системе звёзды все в Испании сидят) Ман Сити не отваливал кучу денег за ноунеймов - наоборот, они брали качественных и звёздных игроков за большие деньги. Поэтому хватит всем рассказывать про "гения Гвардиолу который поднимает клубы на новый уровень" - Сити был успешен в Англии и брал все трофеи и до Пепа,а ЛЧ и Гвардиоле не покорился ни в Баварии ни в МС. У МС не плохой менеджмент и почти бездонный бюджет - именно это вывело их на новый уровень... Бьелсе никто не купил защитников по 50-60 лимонов, или хавов по 50-70 - и тем не менее, он даёт бой всем фаворитам. А фаны Пепа (его лично, а не Ман Сити) продолжают искать оправдания тому что клуб топчется на месте... =(((
      Igo0rek
      Igo0rek
      03 октября в 22:56
      Сдается мне, мы в полной ж...))
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ da da da (раскрыть)
      03 октября в 22:54
      Абсолютно поддерживаю. Одно дело воспитать звёзд. Другое дело тупо купить. И не понимаю когда говорят что у МС состав на миллиард. На миллиард потому что они могли позволить себе покупать игроков по завышенным ценам. Но это совсем не означает что супер звездный состав.
      da da da
      da da da ответ allemz (раскрыть)
      03 октября в 22:53
      ты еще не на фронте?))
      da da da
      da da da ответ dimagas2 (раскрыть)
      03 октября в 22:50
      он много порит,но играет за лучшею сборную Европы,пусть и не всегда.
      allemz
      allemz
      03 октября в 22:48
        da da da
        da da da ответ R.Carlos. (раскрыть)
        03 октября в 22:45
        ты значение слова звезда знаешь?))
        звезда быль Сильва,переходивший как один из лучших игрок Примеры,сборной Испании к тому же в статусе Чемпиона Европы и Мира,и Агуэро в статусе одного из лучших напов Примеры и сборной Аргентины и только что выигравший ЛЕ с Атлетико.
        а теперь сравни кто Стоунз,Менди и Марез были до перехода в МС.
        КДБ стал звездой уже в МС,Стерлинг в МС,Бернарду тоже,ну и Жезус.
        теперь для сравнение,сравни кого покупал Челси когда пришел Абрамович,или ПСЖ когда туда шейхи пришли))
        dimagas2
        dimagas2 ответ da da da (раскрыть)
        03 октября в 22:45, ред.
        ТОП-нап?Родриго в свои 28 -29лет не забивал никогда больше 10 голов за сезон,так что это весьма спорно.
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