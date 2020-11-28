|
0 : 1
завершен
вчера, 20:30
|
Стадион Гудисон Парк
|79’
|0:1
|
Рафаэл
ассистент Харрисон Джек
|26’
|Эйлинг Люк
|90’
|Купер Лиам
|Аллан
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Делф Фабиан
|Дэвис Том
|61’
|Гомеш Андре
|Ивоби Алекс
|67’
|Бернард
|Холгейт Мэйсон
|82’
|85’
|Поведа Иан
|Рафаэл
|89’
|Кошта Элдер
|Харрисон Джек
|90+1’
|Родриго
|Бэмфорд Патрик
|
|15
|Удары по воротам
|23
|
|
|8
|Удары в створ
|7
|
|
|8
|Фолы
|14
|
|
|4
|Угловые
|2
|
|
|2
|Офсайды
|6
|
|
|41%
|Владение мячом
|59%
|
|
|5
|Cэйвы
|8
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|
Первый тайм вообще образцовый. Во втором тоже весело, но чуть помедленнее (особенно после гола). 38 ударов на две команды. Лидс который не отдаёт контроль мяча и до последнего идёт в атаку с целью забить ещё...
Натурально команды наиграли по счёту на 3-4, но дальний выстрел Рафиньи оказался единственным голевым. Лидс откровенно втянул в перестрелку Эвертон, и в такой игре, с такой интенсивностью - это была игра "в пользу Лидса". Спасибо Эвертону что не побоялся сыграть на встречных курсах. Спасибо Лидсу что принёс искру в АПЛ.
Это был крутой матч!!!
Первый тайм вообще образцовый. Во втором тоже весело, но чуть помедленнее (особенно после гола). 38 ударов на две команды. Лидс который не отдаёт контроль мяча и до последнего идёт в атаку с целью забить ещё...
Натурально команды наиграли по счёту на 3-4, но дальний выстрел Рафиньи оказался единственным голевым. Лидс откровенно втянул в перестрелку Эвертон, и в такой игре, с такой интенсивностью - это была игра "в пользу Лидса". Спасибо Эвертону что не побоялся сыграть на встречных курсах. Спасибо Лидсу что принёс искру в АПЛ.
Это был крутой матч!!!
2 топовых тренера, 2 разных стиля, но выдали очень резвый и увлекательный матч, за что им огромное спасибо! Большое количество созданных моментов, игра смотрелась от первой до последней минуты! Бьелсе респект за ту игру, которую показываеют его парни! Продолжайте в том же духе!
Как болельшик Арсенала "завидую белой завестью" фанам Лидса!
2 топовых тренера, 2 разных стиля, но выдали очень резвый и увлекательный матч, за что им огромное спасибо! Большое количество созданных моментов, игра смотрелась от первой до последней минуты! Бьелсе респект за ту игру, которую показываеют его парни! Продолжайте в том же духе!
Как болельшик Арсенала "завидую белой завестью" фанам Лидса!