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Эвертон - Лидс
Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль
Манчестер Сити - Бернли
Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон против Лидс

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Рафаэл 79’
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    Голы
    79’ 0:1 Рафаэл
    ассистент Харрисон Джек
    Наказания
    26’ Эйлинг Люк
    90’ Купер Лиам
    Аллан 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Делф Фабиан Дэвис Том 61’
    Гомеш Андре Ивоби Алекс 67’
    Бернард Холгейт Мэйсон 82’
    85’ Поведа Иан Рафаэл
    89’ Кошта Элдер Харрисон Джек
    90+1’ Родриго Бэмфорд Патрик
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 23
    		8 Удары в створ 7
    		8 Фолы 14
    		4 Угловые 2
    		2 Офсайды 6
    		41% Владение мячом 59%
    		5 Cэйвы 8
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:07
    Это карма за травму Ван Дейка вот и поражение пошли
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:06
    Молодцы схавали ирисок
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:02
    Эвертон - Лидс это нечто. Футбол который хочется смотреть. 38 ударов, из них 15 в створ. Лидс даже забив гол продолжил двигаться вперёд, а не ставить автобусы как всякая ссанина
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:58
    38 ударов, только один гол, 3 незасчитанных гола, попадание в штанги, выходы 1 в 1, супер- сэйвы голкиперов. Супер первый тайм. Хороший второй тайм до гола. Лидс хорошо контролирует игру. Интересно будет посмотреть на них в игре с Манчестером Сити. Короче говоря, счёт не передаёт всё что было в игре. Лидс должен закончить сезон в зоне еврокубков. А Эвертон что-то в стабильности хромает! Карло Анчелотти предстоит большую работу проделать!
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:51
    Самая крутая игра сегодняшнего дня!
    2 топовых тренера, 2 разных стиля, но выдали очень резвый и увлекательный матч, за что им огромное спасибо! Большое количество созданных моментов, игра смотрелась от первой до последней минуты! Бьелсе респект за ту игру, которую показываеют его парни! Продолжайте в том же духе!
    Как болельшик Арсенала "завидую белой завестью" фанам Лидса!
    Viduka
    Viduka
    вчера в 22:39, ред.
    Отличная матч и долгожданная победа. Счет мог и должен был быть крупнее, но помешала реализация и отличная игра вратарей.
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов
    вчера в 22:39
    Столько ударов, один гол 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
    shlifen
    shlifen
    вчера в 22:34
    Это был лучший матч дня, без сомнений. 3 незасчитанных гола (все по делу), штанги, выходы 1 в 1, сэйвы после ударов в упор...
    Первый тайм вообще образцовый. Во втором тоже весело, но чуть помедленнее (особенно после гола). 38 ударов на две команды. Лидс который не отдаёт контроль мяча и до последнего идёт в атаку с целью забить ещё...
    Натурально команды наиграли по счёту на 3-4, но дальний выстрел Рафиньи оказался единственным голевым. Лидс откровенно втянул в перестрелку Эвертон, и в такой игре, с такой интенсивностью - это была игра "в пользу Лидса". Спасибо Эвертону что не побоялся сыграть на встречных курсах. Спасибо Лидсу что принёс искру в АПЛ.
    Это был крутой матч!!!
    Rheinfall
    Rheinfall
    вчера в 22:31
    Браво Лидс , Бьелса уничтожил по игре Анчелотти. Так держать Павлины!
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    вчера в 22:29
    Сдулся макаронный шарик так и не взлетев.
    BDA81
    BDA81
    вчера в 22:29
    И кто там ныл что Бьелса не достоин?! Достоиниший тренер АПЛ!
    дурман
    дурман
    вчера в 22:26
    Гооооооооооод 2020
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 22:23
    Ха!
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 22:15
    Спасибо Бьелсе за хороший вечер. Футбол, который он ставит при имеющихся ресурсах, - большой подвиг.
    Viduka
    Viduka
    вчера в 22:11
    Наконец-то. Рафинья великолепен.
    Schaytan
    Schaytan
    вчера в 22:11
    Хорошо не стал на эвертон ставить
    Viduka
    Viduka ответ shlifen (раскрыть)
    вчера в 21:24, ред.
    На 3-3 уже наиграли как минимум:)
    shlifen
    shlifen
    вчера в 21:22
    Кажется это были самые весёлые и крутые 0-0 за тайм, что я видел за последние пару лет =))) 20 ударов на двоих за тайм =))
    shlifen
    shlifen
    вчера в 21:16
    Ух повезло Лидсу, что Годфри затупил =)
    shlifen
    shlifen
    вчера в 20:54
    Бэмфорд - почему по центру?? Я понимаю нервы Бьелсы... =)
    shlifen
    shlifen ответ Schaytan (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Игра довольно открытая, шансы пока 50-на-50, но Лидс пока лучше прессингует, ну а у Эвертона основной упор на качество самих игроков (Хамес, Ришарлисон)...
    Viduka
    Viduka ответ Schaytan (раскрыть)
    вчера в 20:52
    У соперников Лидса всегда есть шанс, даже при счете 0-3:)
    Schaytan
    Schaytan ответ shlifen (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Как игра? Есть шанс у эвертона?
    shlifen
    shlifen
    вчера в 20:44
    Ууух, Харрисон сейчас простил... 1-1 по явным голевым моментам =)
    shlifen
    shlifen
    вчера в 20:42
    Лично для меня - это главный матч дня, может "магия имён тренеров" сделает своё дело и получим интересный матч... =))
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:52
    Эвертон = 1.Х.
    1bear
    1bear
    вчера в 17:40
    Победа хозяев или ничья
    Farhod Tovboyev
    Farhod Tovboyev
    вчера в 09:47
    П1 иди тотал меньше 2.5
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