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Протокол матча Челси против Бернли

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 2:0 Логотип футбольный клуб Бернли Бернли
Челси
2 : 0
завершен
31 января 2021, 15:00
воскресенье
Бернли
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Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 21 тур
Стадион Стэмфорд Бридж (Лондон)
Лого Челси
Лого Бернли
Гол
 
40' (1:0) Аспиликуэта Сезар (28) (Хадсон-Одои Каллум (20))
Замена
 
46' Абрахам Тэмми (9) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
Замена
 
73' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
Замена
 
80' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
Гол
 
84' (2:0) Алонсо Маркос (3) (Пулишич Кристиан (10))
 
Замена
57' Выдра Матей (27) уходит с поля, Родригес Джей (19) вышел на поле
 
Желтая карточка
60' Вествуд Эшли (18)
 
Замена
62' Вуд Крис (9) уходит с поля, Гудмундссон Йохан (7) вышел на поле
 
Замена
76' Брэди Робби (12) уходит с поля, Мумбонго Жоэль (46) вышел на поле
Голы
Аспиликуэта Сезар
ассистент Хадсон-Одои Каллум 		1:0 40’
Алонсо Маркос
ассистент Пулишич Кристиан 		2:0 84’
Наказания
60’ Желтая карточка Вествуд Эшли
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Пулишич Кристиан Абрахам Тэмми 46’
57’ Родригес Джей Выдра Матей
62’ Гудмундссон Йохан Вуд Крис
Джеймс Рис Хадсон-Одои Каллум 73’
76’ Мумбонго Жоэль Брэди Робби
Хаверц Кай Маунт Мэйсон 80’
Статистика
 19 Удары по воротам 1
8 Удары в створ 0
7 Фолы 9
4 Угловые 2
2 Офсайды 2
71% Владение мячом 29%
0 Cэйвы 7
0 Предупреждения 1
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
01 февраля 2021 в 10:51
как раз таки старая гвардия не всегда была в строю. Если Цесарь ещё хоть как то появлялся,то вот дела у его соотечественника шли куда хуже. Лично мне игра Алонсо вполне нравится,учитывая что он не нападающий,но бывал частенько забивал. Даже не знаю почему к нему такое предвзятое отношение у Лемпа.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Возвращение отменяется (комментарий удален) (раскрыть)
01 февраля 2021 в 10:48
вполне могут быть два тренера,один у руля,второй на отдыхе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ The Frei (раскрыть)
01 февраля 2021 в 10:47
а Рома только отстёгивает. Лемпс наверное говорит,что ему нужно два напа или три хавбека, а Маринка уже сама решает кого. Вообще то,как спорт или финансовый директор,а может и то и другое - она очень слабая. Пожалуй покупка Менди на фоне дорогущего Кепы,смотрится позитивной во всех планах,но тут как говорится Маришка исправляла собственные ошибки,за счёт денег Чукотки. У меня такое впечатление,что у неё есть компромат на Абрашу(конечно речь не о гареме,а о чём то более существенном),потому что при таком бесполезном расстрачивание средств - еврей её бы вывез на яхте.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 февраля 2021 в 10:39
об уверенной победе рано говорить,когда защитники,не в свойственной им манере забивают голы-красавцы. Маунт стрелял по воробьям, Вернер бегал по полю без толку,а вот Джеймс вышедший на замену,сразу взялся за дело и создавал остроты гораздо больше,чем немецкий дуэт. Забили мячи те,которые должны по своему назначению,не дать им залететь в свои ворота.
dimagas2
dimagas2 ответ Incredulous (раскрыть)
01 февраля 2021 в 01:35
А игра и не перестроена,пока что,это эфект нового тренера когда все понимают что могут заработать место в основе на долго и рвут опу по полной,даже то что было мертвым типа Алонсо и Жоржиньо встало с гробов.
dimagas2
dimagas2 ответ The Frei (раскрыть)
01 февраля 2021 в 01:33
Ничего они купить не хотят,они берут в аренду игроков уже года 3-4 как Перишича,Косту ,Коута или Хамеса и потом их не выупают тупо затыкают дыры за счет других клубов.Его же этим летом так хотели взять но там их обломили условиями аренды.
azkan
azkan
31 января 2021 в 23:19
Не смог посмотреть матч в живую. Только хайлайтсы увидел.
Тухель должен был проверить Алонсо в игре, вот и вывел его в старте. Красиво забил и даже поцеловал эмблему клуба. В целом сыграл хорошо. На долго ли хватит его?
КХО хорош уже какой матч. Вроде Маунт старался, Кова тоже. Напам конечно нужно подтянут реализацию.
В три защитника по статистике хорошо сыграли. Но думаю Тухель будет экспериментировать еще с составом. Со шпорами может будет другая схема и другие игроки в старте
В целом по обзору матча хорошую игру выдали.
С хорошей победой Челси!
The Frei
The Frei
31 января 2021 в 20:00
Бавария хочет купить Хадсона-Одои уже 2 года. Тухель его 2й матч в основе выпускает. Что немцы в нем такого рассмотрели?
Incredulous
Incredulous
31 января 2021 в 19:20
Лемпарда просто слили сами игроки. При Фрэнке были вялые телодвижения на поле, и тут резко контроль мяча, распаковки, прессинг, быстрые контратаки. За неделю невозможно так перестроить игру.
DXTK
DXTK
31 января 2021 в 19:19
После такой победы, да еще и на Стенфорде не проиграл и не пропустил.........Тухэль действительно гений, ОН уже во втором матче вернул Челси.... менталитет победителей, ведь Бернли очень очень серьезный соперник. Они обыграли Ливерпуль и Клоппа в гостях.........теперь Челси способен даже Шеффилд обыграть, который не так давно нанизал МЮ, и чуть не скатал ничью с МС.........
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
31 января 2021 в 19:08
Думаю, что эта победа была бы и Лэмпардом. Тем более забила всё равно старая гвардия.
lobsterdam
lobsterdam
31 января 2021 в 18:59
пенсионеры-защитнички тряхнули песочком...
liverpool-today
liverpool-today
31 января 2021 в 18:35
Опять напы не забили, ох не тот город ты выбрал Вернер
Сантус
Сантус
31 января 2021 в 18:19, ред.
Забили в неочевидных ситуациях,особенно второй,а простые,явные-болт.Какой то рок над нападением.Если поправить реализацию будет норм.Всех синих с победой.P.S.Кто ещё не синий,можно выпить...)
Санчо Панса
Санчо Панса
31 января 2021 в 17:25
Не забивают нападающие в лице Вернера и Абрахама, так за них это делают защитники) Да, что-то Вернер сник в Челси! С первой победой в АПЛ, Тухель!
Bom Bom
Bom Bom
31 января 2021 в 16:56
Сочувствуем Елагину и поздравляем фанов Челси. При Тухеле команда не пропускает)
dimagas2
dimagas2
31 января 2021 в 16:53
Бернли аж на 90+4 мин смог пробить в сторону ворот.Могли побеждать сегодня и 3 или 4:0,но автоголол не случился)))
Одои сегодня казалось был везде сам в атаке,его очень часто не могли закрыть,так сказать Витька Мозес 2.0.
Таганский
Таганский
31 января 2021 в 16:52
С победой!!
The Frei
The Frei ответ протон (раскрыть)
31 января 2021 в 16:50
Лемпард не покупал, Грановская заведует всеми трансферами.
dimagas2
dimagas2
31 января 2021 в 16:43
Ох,как влупил.Кто мог подумать что сегодня будут забивать Аспи и Алонсо?
Таганский
Таганский
31 января 2021 в 16:41
Сегодня забивают защитники..))
протон
протон
31 января 2021 в 16:27
весь лемпердовский сброд на лавке в запасе. даже не мец не видит их в основе . почти весь состав что купил лемп
dimagas2
dimagas2
31 января 2021 в 16:27
Питерс и теперь Ми чуть не срезал в свои же ворота.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
31 января 2021 в 16:12
Я, однако, смотрю, что как Эмери у Соккера еще полгода после ухода "задержался", то и тут у них все Лэмпс тренирует)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
31 января 2021 в 15:59
На самом деле, ключевой матч, может быть, Тухель долго шел к настоящему топ-клубу, и теперь пришел. Я думаю, это тренер, который способен надолго остаться в "Челси" и стать легендой... Каким мог бы быть и Френки, но увы)
dimagas2
dimagas2
31 января 2021 в 15:44
Гол не логичен,но оборону растянули в стиле Конте,когда Мозес так же делал.
Таганский
Таганский
31 января 2021 в 15:42, ред.
Кэп, 1:0!!))
dimagas2
dimagas2
31 января 2021 в 15:31
Вернер порет момент тайма хотя может и игры,подобного может уже и не быть.
Таганский
Таганский
31 января 2021 в 15:29
Столкновение Маунта и Тэмми - показатель нынешнего состояния Челси..
dimagas2
dimagas2 ответ Таганский (раскрыть)
31 января 2021 в 15:14
Защита понятно,полузащиту вижу как Алонсо-Жорик-Маунт-Ковачич-Одои и в атаке Вернер и Абрахам.
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