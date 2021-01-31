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Тухель должен был проверить Алонсо в игре, вот и вывел его в старте. Красиво забил и даже поцеловал эмблему клуба. В целом сыграл хорошо. На долго ли хватит его?
КХО хорош уже какой матч. Вроде Маунт старался, Кова тоже. Напам конечно нужно подтянут реализацию.
В три защитника по статистике хорошо сыграли. Но думаю Тухель будет экспериментировать еще с составом. Со шпорами может будет другая схема и другие игроки в старте
В целом по обзору матча хорошую игру выдали.
С хорошей победой Челси!
Тухель должен был проверить Алонсо в игре, вот и вывел его в старте. Красиво забил и даже поцеловал эмблему клуба. В целом сыграл хорошо. На долго ли хватит его?
КХО хорош уже какой матч. Вроде Маунт старался, Кова тоже. Напам конечно нужно подтянут реализацию.
В три защитника по статистике хорошо сыграли. Но думаю Тухель будет экспериментировать еще с составом. Со шпорами может будет другая схема и другие игроки в старте
В целом по обзору матча хорошую игру выдали.
С хорошей победой Челси!
Одои сегодня казалось был везде сам в атаке,его очень часто не могли закрыть,так сказать Витька Мозес 2.0.
Одои сегодня казалось был везде сам в атаке,его очень часто не могли закрыть,так сказать Витька Мозес 2.0.