В 16 Менди Эдуар Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 3 Алонсо Маркос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 28 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 96 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Ударов всего: 1 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 6 Пасы: 92 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 107 Точность пасов: 101 Минут сыграно: 90

П 17 Ковачич Матео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 4 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 80

Н 9 Абрахам Тэмми Фолов совершено: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

П 11 Вернер Тимо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 20 Хадсон-Одои Каллум Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 24 Джеймс Рис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 17

З 15 Зума Курт

З 4 Кристенсен Андреас

З 21 Чилуэлл Бенжамин

П 7 Канте Нголо

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 29 Хаверц Кай Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 10