Реконструкция «Камп Ноу» вынудит «Барселону» сменить стадион в новом сезоне

сегодня, 15:31

«Барселона» будет вынуждена временно покинуть «Камп Ноу» в начале сезона-2027/28. По данным источника, задержка связана с монтажом кровли: инженеры оценили работы в семь месяцев вместо планируемых четырех, что исключает проведение матчей на домашней арене.

Руководство клуба рассматривает возвращение на «Олимпийский стадион Монжуик» как основной вариант, несмотря на дополнительные расходы.

Использование стадиона «Йохан Кройф» невозможно из-за несоответствия регламенту Ла Лиги по вместимости (менее 15 тысяч мест).

w3jata8ngb7r
сегодня в 15:35
С большой вероятностью крышу спортили всё те же неистовые бакланы, отточившие своё мастерство в налётах на Зенит-Арену и явно болеющие за Реал
