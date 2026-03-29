Реконструкция «Камп Ноу» вынудит «Барселону» сменить стадион в новом сезоне

сегодня, 15:31

«Барселона» будет вынуждена временно покинуть «Камп Ноу» в начале сезона-2027/28. По данным источника, задержка связана с монтажом кровли: инженеры оценили работы в семь месяцев вместо планируемых четырех, что исключает проведение матчей на домашней арене.

Руководство клуба рассматривает возвращение на «Олимпийский стадион Монжуик» как основной вариант, несмотря на дополнительные расходы.

Использование стадиона «Йохан Кройф» невозможно из-за несоответствия регламенту Ла Лиги по вместимости (менее 15 тысяч мест).