«Двоякие впечатления». Семак — об игре «Зенита» во второй части сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» во второй половине нынешнего сезона.
Двоякие впечатления. С одной стороны, всё-таки было необязательное поражение от «Оренбурга», которое отложило свой отпечаток. В остальных матчах мы понимали, что будет сложно: начало года, непростые условия. Тем не менее, думаю, что достойно прошли этот отрезок за исключением игры в Оренбурге.
"Оренбург" это лишь вишенка на верхушку некрасивого и невкусного торта....
Первый тайм со Спартаком...тоже особняком...думал в перерыве Семак попросит его уволить...нет...не уволился.....
Да и остальные матчи....в которых ударов в створ ворот меньше чем назначенных судьями пенальти....и это называется "достойно"????
"Необязательное" поражение......значит будут и "обязательные"???
Хотелось бы список....
Ну про "непростые условия и начало года" - ваще анекдот....
Остальные же 15 команд играли в "простых условиях и в середине года"......
