«Реал» отложил решение о продлении контракта с Карвахалем до конца сезона

Будущее капитана «Реала» Даниэля Карвахаля остается неопределенным.
Руководство мадридского клуба приняло решение отложить вопрос о продлении трудового соглашения с 34-летним защитником на неопределенный срок. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года.
Подобная практика «отложенных решений» ранее применялась к другим ветеранам команды — Начо, Тони Кроосу и Луке Модричу, чьи судьбы определялись в заключительные недели сезона.
Несмотря на интерес со стороны других клубов, приоритетом Карвахаля остается продолжение карьеры в составе «сливочных».
игрока преданного Реалу от пят до головы,не так мы всё это видели! Если бы не лазарет!!!
