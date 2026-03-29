«Реал» отложил решение о продлении контракта с Карвахалем до конца сезона

1774782941

сегодня, 14:15

Будущее капитана «Реала» остается неопределенным.

Руководство мадридского клуба приняло решение отложить вопрос о продлении трудового соглашения с 34-летним защитником на неопределенный срок. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года.

Подобная практика «отложенных решений» ранее применялась к другим ветеранам команды — Начо, Тони Кроосу и Луке Модричу, чьи судьбы определялись в заключительные недели сезона.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, приоритетом Карвахаля остается продолжение карьеры в составе «сливочных».