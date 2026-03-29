«Реал» отложил решение о продлении контракта с Карвахалем до конца сезона

сегодня, 14:15

Будущее капитана «Реала» Даниэля Карвахаля остается неопределенным.

Руководство мадридского клуба приняло решение отложить вопрос о продлении трудового соглашения с 34-летним защитником на неопределенный срок. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года.

Подобная практика «отложенных решений» ранее применялась к другим ветеранам команды — Начо, Тони Кроосу и Луке Модричу, чьи судьбы определялись в заключительные недели сезона.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, приоритетом Карвахаля остается продолжение карьеры в составе «сливочных».

СлухиСтала известна сумма отступных в контракте Бруну Фернандеша
Сегодня, 14:13
«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым и расстанется с Ду Кейросом
Сегодня, 13:28
СлухиАндрей Мостовой станет одним из самых высокооплачиваемых россиян в лиге
Сегодня, 11:28
«Барселона» предложит Левандовскому контракт с сокращением зарплаты на 50%
Сегодня, 08:36
СлухиНазваны детали контракта Спаллетти с «Ювентусом»
Вчера, 23:31
СлухиШлоттербек, которым интересовался «Реал», продлит контракт с «Боруссией» Д
Вчера, 18:31
shur
shur
сегодня в 14:21
...так не честно с ветераном, хотя бы год игры после травмы и попрощаться ,как люди! Смазанная концовка бойца,капитана,
игрока преданного Реалу от пят до головы,не так мы всё это видели! Если бы не лазарет!!!
