В 1 Армани Франко Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 2 Мартинес Лукас Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 4 Монтиэль Гонсало Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 19 Отаменди Николас Ударов всего: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 3 Тальяфико Николас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 15 де Пауль Родриго Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 69

Н 11 Окампос Лукас Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 59

П 20 Паласиос Эксекьель Ударов всего: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 5 Паредес Леандро Ударов всего: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 69

Н 22 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 89

Н 10 Месси Лионель Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Андрада Эстебан

В 23 Мартинес Дамиан Эмилиано

З 14 Медина Факундо Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Минут сыграно: 9

З 6 Фойт Хуан

П 8 Акунья Маркос

П 7 Гомес Алехандро

П 17 Домингес Николас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 21

П 9 Корреа Хоакин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 31

П 21 МакАлистер Алексис

П 16 Родригес Гвидо Отборы: 4 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 21

П 18 Сальвио Эдуардо