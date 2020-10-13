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Текстовая онлайн трансляция матча Боливия против Аргентина

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    Голы
    Морено Марсело
    ассистент Чумасеро Алехандро     		1:0 24’
    45’ 1:1 Мартинес Лаутаро
    79’ 1:2 Корреа Хоакин
    ассистент Мартинес Лаутаро
    Наказания
    16’ Тальяфико Николас
    Вальверде Хуан Габриэль 38’
    Карраско Хосе Мария 59’
    90’ Домингес Николас
    90+1’ Паласиос Эксекьель
    Торрес Сауль 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бустаманте Антонио Сауседо Карлос 46’
    59’ Корреа Хоакин Окампос Лукас
    Цеспедес Борис Кастро Рауль 64’
    Миранда Бруно Чумасеро Алехандро 65’
    68’ Домингес Николас де Пауль Родриго
    68’ Родригес Гвидо Паредес Леандро
    Ороско Жорже Вайяр Диего 83’
    Арабе Кристиан Кардосо Руди 86’
    89’ Медина Факундо Мартинес Лаутаро
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 16
    		3 Удары в створ 3
    		15 Фолы 11
    		3 Угловые 7
    		1 Офсайды 0
    		56% Владение мячом 44%
    		1 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    😂😂😂
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    15 октября в 17:23
    Всегда уважал Агуэро.
    DEIVID
    DEIVID ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
    14 октября в 20:43
    Вот именно, по сравнению с Украиной.
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответ DEIVID (раскрыть)
    14 октября в 18:44
    детский лепет - состав у Испании по сравнению с Украиной это галактикос мадридский против условной ворсклы
    galem72
    galem72
    14 октября в 10:36
    Месси откровенно сдал. Ему нечего делать в сборной. Пора отдать своё место молодым и заряженным. Он мне сейчас напоминает Руни, который тупо отбывал свой номер в атаке и зря занимал место в составе. Имя и награды не играют на поле! К сожалению, Месси почему-то этого не понимает.
    feris1
    feris1
    14 октября в 09:51
    А гном играл вообще?
    Шишанутый
    Шишанутый ответ El Nino Chelsea (раскрыть)
    14 октября в 09:48
    Какой грех это его прозвище!! Я думал ты болееш за Торреса по нику а ты оказывается тоже персофан гнома.
    El Nino Chelsea
    El Nino Chelsea ответ Шишанутый (раскрыть)
    14 октября в 08:33
    Каждый раз как ты называешь его гномом, ты записываешь на себя большой грех,задумайся!
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ ziko_92 (комментарий удален) (раскрыть)
    14 октября в 07:01
    А ГнОМИК то не забил ни х на
    112910415
    112910415
    14 октября в 04:51
    не задохнулись )
    Шатаут
    Шатаут
    14 октября в 01:36
    Месси и Мартинес сделали победу.... Остальные - антикреативные.... Правда высота была 3600... Там стоя дышать тяжело.... 15 лет в Ла-Пасе арги не побеждали....
    Шишанутый
    Шишанутый
    14 октября в 01:25, ред.
    Гном не о чем. Как сказал про него каментатор "играл в шапке не видимке вроде бы он есть на поле но его нет" другие игроки сделали результат. Месська там только мешался Корреа вон вышел с замены и забил а у них еще Гомес сидит на лавке с Аталанты который. Икарди не пускает мелкий пакостник в сборную который хорошо щас в Псж разыгрался с Неем и Мбапе. Димарию не вызвали не ясно почему хотя он щас играет как в лучшие годы. Вопщем атака в полной порядке у Аргентины а гном только занемает чужое место. В десетером из за него приходится играть но даже так победу вымучили потому что у аргентинцев очень сильная по составу сборная.
    NGYRZ
    NGYRZ ответ DEIVID (раскрыть)
    14 октября в 01:15
    В таких условиях отбора южной америки, где из 10 команд, фактически выходит 5, не выйти даже теоретически невозможно. учитывая, что Арги всегда входят в топ-3 команд ЮА.
    Zak11
    Zak11
    14 октября в 01:15
    Лаутаро Мартинес новый лидер сборной.
    NGYRZ
    NGYRZ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    14 октября в 01:11
    Так Боливийцы сами тоже дышали на ладан.
    Per4ick
    Per4ick ответ DEIVID (раскрыть)
    14 октября в 01:10
    да выйдет, куда денется в их отборе нереально не выйти, в стыках даже если будут что маловероятно то там команда из океании. другое дело что с такой игрой на ЧМ делать нечего и это на фоне никакой Боливии которая себе забивает
    NGYRZ
    NGYRZ
    14 октября в 01:09
    Из Шмурнова получился бы хороший полировщик - весь язык наверное свой стер о промежность Месси пока комментировал матч, глор тот еще.

    Хотя по сути, ничего выдающегося Месси не показал, как и вся Аргентина.

    Но запомнился момент в концовке, когда Корреа мог прострелить в штрафную, где партнеры ждут его напрашивающегося паса, а вместо этого он отдает на Месси, который был очевиднейшем неудобном положении! Все прям как в Барселоне.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    14 октября в 01:03
    Если бы не Мясси и его голы, Арго проиграли бы..
    DEIVID
    DEIVID
    14 октября в 01:02
    Надеюсь, Аргентина не выйдет на ЧМ.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ NGYRZ (раскрыть)
    14 октября в 01:01
    Боливия понятно, что никакая! Там больше всего важную роль играет высота, где проходит игра!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    14 октября в 00:59
    Всё таки сумели арги отскочить, после двух привозов Карраско!?
    DEIVID
    DEIVID ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
    14 октября в 00:55
    Ну, так надо было на состав взглянуть Испании. Если там вышли всякие Каналесы и Мерино из Бетиса.
    NGYRZ
    NGYRZ
    14 октября в 00:53, ред.
    Сб.Боливии просто дно какое-то!

    Нет нападающего даже среднего уровня, а вместо защитников будто со двора Шмурнова парней набрали.
    А центральные полузащитники, их вообще по-ходу нет - сквозняк в центре.
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответ DEIVID (раскрыть)
    14 октября в 00:02
    сегодня тысячи хат было поставлено на испанию
    в итоге все дружно с.........ли
    вывод -не стоит хатой рисковать
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    13 октября в 23:51
    Всё таки не смогла Боливия дотерпеть до перерыва! Пропустили гол в раздевалку!
    DEIVID
    DEIVID
    13 октября в 23:29
    На гол Боливии в этой игре можно было хату ставить.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    13 октября в 22:21
    В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является сборная Аргентина
    VeniaminS
    VeniaminS
    13 октября в 22:07
    гости
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    13 октября в 15:23
    Серхио Агуэро: "Мы как старая супружеская пара. Месси – ужасный нытик."
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    12 октября в 23:54
    Победа Аргентины, если не решат играть на статистику обузы?!
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