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1 : 2
завершен
13 октября 2020, 23:00
вторник
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Стадион Эрнандо Силес
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Морено Марсело
ассистент Чумасеро Алехандро
|1:0
|24’
|45’
|1:1
|Мартинес Лаутаро
|79’
|1:2
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Корреа Хоакин
ассистент Мартинес Лаутаро
|16’
|Тальяфико Николас
|Вальверде Хуан Габриэль
|38’
|Карраско Хосе Мария
|59’
|90’
|Домингес Николас
|90+1’
|Паласиос Эксекьель
|Торрес Сауль
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бустаманте Антонио
|Сауседо Карлос
|46’
|59’
|Корреа Хоакин
|Окампос Лукас
|Цеспедес Борис
|Кастро Рауль
|64’
|Миранда Бруно
|Чумасеро Алехандро
|65’
|68’
|Домингес Николас
|де Пауль Родриго
|68’
|Родригес Гвидо
|Паредес Леандро
|Ороско Жорже
|Вайяр Диего
|83’
|Арабе Кристиан
|Кардосо Руди
|86’
|89’
|Медина Факундо
|Мартинес Лаутаро
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|10
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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Хотя по сути, ничего выдающегося Месси не показал, как и вся Аргентина.
Но запомнился момент в концовке, когда Корреа мог прострелить в штрафную, где партнеры ждут его напрашивающегося паса, а вместо этого он отдает на Месси, который был очевиднейшем неудобном положении! Все прям как в Барселоне.
Хотя по сути, ничего выдающегося Месси не показал, как и вся Аргентина.
Но запомнился момент в концовке, когда Корреа мог прострелить в штрафную, где партнеры ждут его напрашивающегося паса, а вместо этого он отдает на Месси, который был очевиднейшем неудобном положении! Все прям как в Барселоне.
Нет нападающего даже среднего уровня, а вместо защитников будто со двора Шмурнова парней набрали.
А центральные полузащитники, их вообще по-ходу нет - сквозняк в центре.
Нет нападающего даже среднего уровня, а вместо защитников будто со двора Шмурнова парней набрали.
А центральные полузащитники, их вообще по-ходу нет - сквозняк в центре.
в итоге все дружно с.........ли
вывод -не стоит хатой рисковать
в итоге все дружно с.........ли
вывод -не стоит хатой рисковать