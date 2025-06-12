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Черчесов: «Головин полностью реализовал свой потенциал»

вчера, 11:09

Тренер Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Думаю, Головин полностью реализовал свой потенциал. Мне посчастливилось не только тренировать Сашу, но и играть против его команды. В Лиге Европы «Ференцварош» встречался с «Монако». Он играл против нас и показал себя очень прилично. Можно сказать, что я на своей шкуре испытал, как непросто было нашим соперникам на чемпионате мира в России. Поэтому я считаю, что он полностью себя реализовал.

В недавнем интервью Головин признался, что до сих пор не выучил французский язык.

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Все комментарии
3kmsbyy5b8ad
3kmsbyy5b8ad
вчера в 13:07
У Головина еще хватит потенциала, ему всего 29 лет.
6ny9xx7u4nag
6ny9xx7u4nag
вчера в 12:56
Здесь можно согласиться со Стасом
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:29
Скорее бы его в ЦСКА назначили тренером....))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:10
Типа, лучше уже не станет?...
Гость
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