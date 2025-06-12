Черчесов: «Головин полностью реализовал свой потенциал»

Тренер высказался об игре полузащитника «Монако» .

Думаю, Головин полностью реализовал свой потенциал. Мне посчастливилось не только тренировать Сашу, но и играть против его команды. В Лиге Европы «Ференцварош» встречался с «Монако». Он играл против нас и показал себя очень прилично. Можно сказать, что я на своей шкуре испытал, как непросто было нашим соперникам на чемпионате мира в России. Поэтому я считаю, что он полностью себя реализовал.