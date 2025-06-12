Уткин перешёл в «Балтику»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин переходит в «Балтику» на правах аренды.
В своём официальном телеграм-канале пресс-служба «Балтики» написала следующее:
Между футбольными клубами «Балтика» и «Ростов» достигнута договорённость об аренде полузащитника Даниила Уткина. Соглашение заключено до 30 июня 2026 года.
Прошедший сезон игрок провёл в грозненском «Ахмате».
Вот и я о том.
В Грозном тоже был одним из лидеров, уважением в команде пользовался, веру, опять же, поменял...
А его за шкирку и - в Балтику в аренду.
Не.
Ничего не понимаю...
Вот и я о том.
В Грозном тоже был одним из лидеров, уважением в команде пользовался, веру, опять же, поменял...
А его за шкирку и - в Балтику в аренду.
Не.
Ничего не понимаю...
Я о другом.
Был ЗАМЕТЕН в Краснодаре - продали в Ростов.
Был ЗАМЕТЕН в Ростове - отдали в аренду в Ахмат, где тоже был ЗАМЕТЕН. Сейчас - в Балтику отдали, где, уверен, тоже будет ЗАМЕТЕН...
Это ЧТО и ПОЧЕМУ???
Я о другом.
Был ЗАМЕТЕН в Краснодаре - продали в Ростов.
Был ЗАМЕТЕН в Ростове - отдали в аренду в Ахмат, где тоже был ЗАМЕТЕН. Сейчас - в Балтику отдали, где, уверен, тоже будет ЗАМЕТЕН...
Это ЧТО и ПОЧЕМУ???
Потому и не понимаю такого КАТЕГОРИЧЕСКОГО отказа Ростова от продолжения сотрудничества с ним...
В Краснодаре тоже у него как-то не задалось...
Как говорил Винни Пух, "это ж-ж-ж-ж-ж неспроста..." ))
Потому и не понимаю такого КАТЕГОРИЧЕСКОГО отказа Ростова от продолжения сотрудничества с ним...
В Краснодаре тоже у него как-то не задалось...
Как говорил Винни Пух, "это ж-ж-ж-ж-ж неспроста..." ))
В Ростове тоже не нужен.
Уходит в Балтику по принципу "на тоби, Боже, шо мэни нэ гоже"...
ПОЧЕМУ???
Футболёр, ведь, хороший!
И дальний удар отличный.
В чём дело?
Или он обладает непредсказуемым ВЗРЫВНЫМ характером?
Или из-за принятия ислама его уже никто не хочет видеть?
Или одно с другим связаны?
В Ростове тоже не нужен.
Уходит в Балтику по принципу "на тоби, Боже, шо мэни нэ гоже"...
ПОЧЕМУ???
Футболёр, ведь, хороший!
И дальний удар отличный.
В чём дело?
Или он обладает непредсказуемым ВЗРЫВНЫМ характером?
Или из-за принятия ислама его уже никто не хочет видеть?
Или одно с другим связаны?