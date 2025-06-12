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Уткин перешёл в «Балтику»

вчера, 15:13

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин переходит в «Балтику» на правах аренды.

Уткин перешёл в «Балтику»

В своём официальном телеграм-канале пресс-служба «Балтики» написала следующее:

Между футбольными клубами «Балтика» и «Ростов» достигнута договорённость об аренде полузащитника Даниила Уткина. Соглашение заключено до 30 июня 2026 года.

Прошедший сезон игрок провёл в грозненском «Ахмате».

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Все комментарии
ntdnfadswq74
ntdnfadswq74
вчера в 19:15
Бегает из команды в команду, хотя игрок не плохой.
derrik2000
derrik2000 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 17:45, ред.
"В Ахмате он нужен и даже очень."

Вот и я о том.
В Грозном тоже был одним из лидеров, уважением в команде пользовался, веру, опять же, поменял...
А его за шкирку и - в Балтику в аренду.
Не.
Ничего не понимаю...
derrik2000
derrik2000 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
"При чем тут вера? Ростов всех распрадает,на кого есть спрос."

Я о другом.
Был ЗАМЕТЕН в Краснодаре - продали в Ростов.
Был ЗАМЕТЕН в Ростове - отдали в аренду в Ахмат, где тоже был ЗАМЕТЕН. Сейчас - в Балтику отдали, где, уверен, тоже будет ЗАМЕТЕН...
Это ЧТО и ПОЧЕМУ???
протон
протон
вчера в 17:40
Очень странно, что Ростов отпускает Уткина ! Да, он при Карпине в последние месяцы выпадал ,но сейчас-то другой тренер , и команду раскупают. Странное решение.. и свой чуть ли не единственный гол за Ахмат он забил Ростову! теперь тот же самый гол забьёт за Балтику
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:18
В Ахмате он нужен и даже очень.У нас не.было опции выкупа,не давали, а Балтике дали видимо.Тут что то не чисто.Ну посмотрим что.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:14
При чем тут вера? Ростов всех распрадает,на кого есть спрос.
North West
North West ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:28
Ну многое зависит от тренера и от модели игры. Талалаев видимо лично был заинтересован в нём.
derrik2000
derrik2000 ответ North West (раскрыть)
вчера в 16:19
Да он и ДО Ахмата, по моему мнению, везде был заметен.
Потому и не понимаю такого КАТЕГОРИЧЕСКОГО отказа Ростова от продолжения сотрудничества с ним...
В Краснодаре тоже у него как-то не задалось...
Как говорил Винни Пух, "это ж-ж-ж-ж-ж неспроста..." ))
North West
North West ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:13
Он при Талалаеве в Ахмате по-моему лучший сезон провёл.
North West
North West ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 16:12, ред.
Ну и логика у тебя конечно... На официальных ресурсах Ростова и Балтики эту новость выложили, а у тебя этот трансфер не состоялся...
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:10
В аренде в Ахмате попылил, принял там ислам и - оказался уже не нужен.
В Ростове тоже не нужен.
Уходит в Балтику по принципу "на тоби, Боже, шо мэни нэ гоже"...
ПОЧЕМУ???
Футболёр, ведь, хороший!
И дальний удар отличный.
В чём дело?
Или он обладает непредсказуемым ВЗРЫВНЫМ характером?
Или из-за принятия ислама его уже никто не хочет видеть?
Или одно с другим связаны?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:00
Достигнута договоренность , не означает,что состоялся трансфер.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:41
А ведь Ростов потихоньку разбегается. Видимо в следующем сезоне будут бороться за выживание...
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