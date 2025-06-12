Россия проведёт два товарищеских матча в сентябре

Российский футбольный союз планирует организовать для национальной сборной два товарищеских матча в сентябре, но соперники ещё не утверждены. Об этом сообщает генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
Мы уже говорили, что если и есть договоренности по матчам, то мы их не комментируем до объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы было два матча на следующую паузу и чтобы они были интересными.
Ранее появлялась информация о том, что в ноябрьскую паузу на матчи сборных в Россию может приехать сборная Аргентины.