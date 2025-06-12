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Россия проведёт два товарищеских матча в сентябре

вчера, 11:17

Российский футбольный союз планирует организовать для национальной сборной два товарищеских матча в сентябре, но соперники ещё не утверждены. Об этом сообщает генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

Мы уже говорили, что если и есть договоренности по матчам, то мы их не комментируем до объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы было два матча на следующую паузу и чтобы они были интересными.

Ранее появлялась информация о том, что в ноябрьскую паузу на матчи сборных в Россию может приехать сборная Аргентины.

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Все комментарии
bratskij1
bratskij1
вчера в 20:39
Даешь матч с Аргентиной и матч с Бразилией в сентябре.
Ezhil
Ezhil
вчера в 13:12
Хорошо, что не с Брунеем или Камбоджей.
drug01
drug01
вчера в 11:45
Надо проверить сборную на более сильных соперников
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:30
Митрофанов в своём стиле - много и ни о чём...
a-league
a-league
вчера в 11:24, ред.
О какой "выгодности" идёт речь, когда лично модераторы тебе ответили, что данный аккаунт никогда своих выигрышей не забирал ? Провокации в отношении Байкала не прокатили, так что пришлось экстренно обратить своё внимание на других ?
Гость
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