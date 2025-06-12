Фанаты «Фламенго» оскорбляли Жерсона

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вчера, 11:50

Фанаты «Фламенго» называли предателем из-за возможного перехода в «Зенит».

Игроки и тренерский штаб бразильского клуба прибыли в аэропорт, чтобы отправиться в США , где пройдёт клубный чемпионат мира. Там команду встретили болельщики — некоторые из них называли хавбека наёмником и предателем, а также бросали в его сторону фальшивые купюры, где был изображён сам Жерсон.

В прошлом сезоне футболист сыграл 25 матчей за «Фламенго» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.