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Фанаты «Фламенго» оскорбляли Жерсона

вчера, 11:50

Фанаты «Фламенго» называли Жерсона предателем из-за возможного перехода в «Зенит».

Игроки и тренерский штаб бразильского клуба прибыли в аэропорт, чтобы отправиться в США, где пройдёт клубный чемпионат мира. Там команду встретили болельщики — некоторые из них называли хавбека наёмником и предателем, а также бросали в его сторону фальшивые купюры, где был изображён сам Жерсон.

Фанаты «Фламенго» оскорбляли Жерсона

В прошлом сезоне футболист сыграл 25 матчей за «Фламенго» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
6s8p2d3fv8rg
6s8p2d3fv8rg
вчера в 17:22
Лучше бы нормальные деньги кидали...
Брулин
Брулин
вчера в 13:51
    lazzioll
    lazzioll ответ tt6wej69wugs (раскрыть)
    вчера в 13:18
    ну не скажи. это Южная Америка, тут за незабитый пенальти фанаты и в башку могут выстрелить, совсем мертвый будешь. бывали прецеденты
    tt6wej69wugs
    tt6wej69wugs
    вчера в 12:52
    Жерсону от этого ни жарко, ни холодно.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 12:33
    Ну их можно понять сыграл всего 25 матчей и поддался на заработки а с другой стороны думаю они бы тоже если бы им предложили более оплаченную работу пошли бы
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:21
    Купюра достоинством в 3 "Жорика"...)
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:18
    Да, Дружище, именно так во всем мире понимают слово Зенит...
    Как всегда- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:17, ред.
    Вот, что делает с людьми зависть к нерукотворному, газовому источнику хрустящих купюр...)
    Порадовались бы за соплеменника, вернётся может и на пивас отслюнявит!
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:14
    Судя по фанатам бразильских клубов представление о Зените там примерно такое...
    Capral
    Capral
    вчера в 12:09, ред.
    Ну вот, теперь уже и в Бразилии "узнали" Зенит...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 12:08
    У Сутормина появился конкурент, тоже засветился на купюре правда другого номинала
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:08
    Ещё немного, и выучат кричалку Зенит позор российского футбола))) Жкрсон конечно, разочаровал фанатов Фламенго
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:58
    Ну зачем они так?...он же с детства за Зенит )...
    Гость
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