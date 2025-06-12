Фанаты «Фламенго» оскорбляли Жерсона

Фанаты «Фламенго» называли Жерсона предателем из-за возможного перехода в «Зенит».
Игроки и тренерский штаб бразильского клуба прибыли в аэропорт, чтобы отправиться в США, где пройдёт клубный чемпионат мира. Там команду встретили болельщики — некоторые из них называли хавбека наёмником и предателем, а также бросали в его сторону фальшивые купюры, где был изображён сам Жерсон.
В прошлом сезоне футболист сыграл 25 матчей за «Фламенго» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
Как всегда- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Как всегда- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Порадовались бы за соплеменника, вернётся может и на пивас отслюнявит!
Порадовались бы за соплеменника, вернётся может и на пивас отслюнявит!