Энрике: «Самое время выиграть клубный чемпионат мира»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» заявил, что команда настроена победить на предстоящем клубном чемпионате мира.

Мы собираемся сыграть в уникальном соревновании. И очень рады быть здесь. Играть на клубном чемпионате мира — это фантастика. Мы с нетерпением ждём начала тренировок и старта турнира в воскресенье. Выиграть Лигу чемпионов впервые в истории клуба — это было невероятно для «Пари Сен-Жермен». Но сейчас самое время вернуться на соревнования и выиграть новое. ПСЖ начнёт турнир матчем против мадридского «Атлетико». Мы хорошо знаем друг друга, потому что в этом сезоне встречались в Лиге чемпионов. Это будет тяжелый матч, но мы готовы играть с кем угодно.