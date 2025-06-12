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Энрике: «Самое время выиграть клубный чемпионат мира»

вчера, 13:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико15.06.2025 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что команда настроена победить на предстоящем клубном чемпионате мира.

Мы собираемся сыграть в уникальном соревновании. И очень рады быть здесь. Играть на клубном чемпионате мира — это фантастика. Мы с нетерпением ждём начала тренировок и старта турнира в воскресенье. Выиграть Лигу чемпионов впервые в истории клуба — это было невероятно для «Пари Сен-Жермен». Но сейчас самое время вернуться на соревнования и выиграть новое. ПСЖ начнёт турнир матчем против мадридского «Атлетико». Мы хорошо знаем друг друга, потому что в этом сезоне встречались в Лиге чемпионов. Это будет тяжелый матч, но мы готовы играть с кем угодно.

Чемпионат пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:01
Выиграете. Лично у меня сомнений в этом нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:40, ред.
Скептицизма на слова Энрике точно будет меньше..., особенно после финала с Интером.
Вполне ПСЖ может и Суперлигу в Штатах выиграть.
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:25
Думаю пик формы как раз пришелся на финал ЛЧ! А вот щас они думаю на спаде! Но Энрике наверное знает что делает! По ходу турнира смогут думаю набрать!
ktb84xnbxjq4
ktb84xnbxjq4
вчера в 15:01
Одни из фаворитов будут точно
prag9658gxsf
prag9658gxsf
вчера в 14:57
Вполне по силам это сделать такому клубу как ПСЖ.
felix
felix
вчера в 14:45
Они ленивые...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:02
Кстати, ПСЖ, прямо сейчас, объективно самая сильная команда мира. Им вполне по силам выиграть Клубный чемпионат мира по футболу в нынешнем году. Энрике создал команду победителей. Лишь бы только не перегорели игроки. Задача главного тренера вывести футболистов на пик формы в нужное время.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:47
Это хорошее желание,осталось выполнить.
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