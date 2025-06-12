Романцев: «Чемпионство „Краснодара“ стало неожиданностью для всех»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.
Это стало неожиданностью, как и для многих других. Хотя до последнего тура было неясно, чем всё кончится. Но на этот раз всё было в руках «Краснодара», и он свой шанс не упустил.
«Краснодар» стал чемпионом России в прошедшем сезоне.
Говорил и говорю, что бездарность и ничтожность тренера Зенита, во многом содействовали борьбе за первенство и обеспечили интригу. Краснодар - самая играющая и техничная команда ПЛ, но с множеством недостатков и слабых мест. Мозговой центр команды, её вдохновение - Сперцян провел один из худших сезонов. Много было недоработок в средней линии и как всегда, оборона быков- не выглядела монолитной. Но по рисунку игры, по стилю, Краснодар был интересней и симпатичней конкурентов...
Назвать Краснодар абсолютным чемпионом нельзя. Абсолютным чемпионом был Зенит, в первые свои три чемпионских года. К чемпионству Краснодара много вопросов, и к тактике и тем более к стратегии. Но на фоне остальных, быки выглядели предпочтительнее, поэтому их победа, видится мне справедливой и вобщем- по игре!!!
Говорил и говорю, что бездарность и ничтожность тренера Зенита, во многом содействовали борьбе за первенство и обеспечили интригу. Краснодар - самая играющая и техничная команда ПЛ, но с множеством недостатков и слабых мест. Мозговой центр команды, её вдохновение - Сперцян провел один из худших сезонов. Много было недоработок в средней линии и как всегда, оборона быков- не выглядела монолитной. Но по рисунку игры, по стилю, Краснодар был интересней и симпатичней конкурентов...
Назвать Краснодар абсолютным чемпионом нельзя. Абсолютным чемпионом был Зенит, в первые свои три чемпионских года. К чемпионству Краснодара много вопросов, и к тактике и тем более к стратегии. Но на фоне остальных, быки выглядели предпочтительнее, поэтому их победа, видится мне справедливой и вобщем- по игре!!!
Ничего такого выдающегося кубанцы на протяжении МАРАФОНА не показали: всё как обычно.
Это как после покупки "эффективным манагером" червяком Спартака, команда, раздираемая противоречиями, ушла вниз по турнирной таблице, а Локомотив занял 1-е место.
Будь Спартак ТОЙ КОМАНДОЙ, которую все знали, ХДЕ были бы паровозы в своём победном сезоне???
ПРАЛЬНА!"
На 2-м месте.
И то - возможно на втором.
ИГРУ ТОГО Локомотива я вольно или невольно сравнивал со спартаковской сезоном ранее и даже близко не увидел в Локомотиве ЧЕМПИОНА.
Так... "команда, занявшая 1-е место в чемпионате России по футболу 2002 года".
Да и потом, после ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ брюхатым ростовским бандюком Спартака, чемпионат стал только слабее.
В этом сезоне всё практически повторилось с Зенитом, правда, по другим причинам.
Ничего такого выдающегося кубанцы на протяжении МАРАФОНА не показали: всё как обычно.
Это как после покупки "эффективным манагером" червяком Спартака, команда, раздираемая противоречиями, ушла вниз по турнирной таблице, а Локомотив занял 1-е место.
Будь Спартак ТОЙ КОМАНДОЙ, которую все знали, ХДЕ были бы паровозы в своём победном сезоне???
ПРАЛЬНА!"
На 2-м месте.
И то - возможно на втором.
ИГРУ ТОГО Локомотива я вольно или невольно сравнивал со спартаковской сезоном ранее и даже близко не увидел в Локомотиве ЧЕМПИОНА.
Так... "команда, занявшая 1-е место в чемпионате России по футболу 2002 года".
Да и потом, после ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ брюхатым ростовским бандюком Спартака, чемпионат стал только слабее.
В этом сезоне всё практически повторилось с Зенитом, правда, по другим причинам.