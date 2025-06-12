Романцев: «Чемпионство „Краснодара“ стало неожиданностью для всех»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России оценил победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

Это стало неожиданностью, как и для многих других. Хотя до последнего тура было неясно, чем всё кончится. Но на этот раз всё было в руках «Краснодара», и он свой шанс не упустил.