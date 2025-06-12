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Романцев: «Чемпионство „Краснодара“ стало неожиданностью для всех»

вчера, 09:54

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

Это стало неожиданностью, как и для многих других. Хотя до последнего тура было неясно, чем всё кончится. Но на этот раз всё было в руках «Краснодара», и он свой шанс не упустил.

«Краснодар» стал чемпионом России в прошедшем сезоне.

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Все комментарии
nsb5kamc8875
nsb5kamc8875
вчера в 13:03
Странно как-то сказал, где он увидел тут неожиданность.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:21, ред.
Ну, если говорить, "честно-откровенно", то в ушедшем сезоне НЕ Краснодар СТАЛ СИЛЬНЕЕ, а Зенит СТАЛ СЛАБЕЕ.
Ничего такого выдающегося кубанцы на протяжении МАРАФОНА не показали: всё как обычно.
Это как после покупки "эффективным манагером" червяком Спартака, команда, раздираемая противоречиями, ушла вниз по турнирной таблице, а Локомотив занял 1-е место.
Будь Спартак ТОЙ КОМАНДОЙ, которую все знали, ХДЕ были бы паровозы в своём победном сезоне???
ПРАЛЬНА!"
На 2-м месте.
И то - возможно на втором.
ИГРУ ТОГО Локомотива я вольно или невольно сравнивал со спартаковской сезоном ранее и даже близко не увидел в Локомотиве ЧЕМПИОНА.
Так... "команда, занявшая 1-е место в чемпионате России по футболу 2002 года".
Да и потом, после ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ брюхатым ростовским бандюком Спартака, чемпионат стал только слабее.
В этом сезоне всё практически повторилось с Зенитом, правда, по другим причинам.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:26, ред.
За Краснодар в этом году болело очень много людей по всей стране ... Конечно, присутствовала ещё определённая доля везения, но высший титул РПЛ большинство болельщиков в России приняли как должное. Обычно следующий за чемпионским сезон получается очень сложным. Желаю клубу из столицы Кубани пройти и это испытание!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:04
Странно для Романцева неожиданно...вот неожиданно , то что краснодар еще в том году не стал чемпионом....
lotsman
lotsman
вчера в 10:59
Может для Романцева это стало неожиданностью, но для меня, к примеру, да и для всех моих знакомых, это не стало неожиданностью. Другое дло, если бы Краснодар в течении всего сезона болтался бы где нибудь в середине таблицы. Но краснодарцы и в прошлом сезоне были в лидерах и весь этот сезон возглавляли гонку за чемпионством. Так что для тех, кто следил за чемпионатом РПЛ это не стало неожиданностью. Поэтому не надо говорить что для всех, говори за себя.
Capral
Capral
вчера в 10:15, ред.
Для меня это не стало неожиданностью, хотя, конечно, сомнения были в конечном итоге. При всём Уважении к Краснодару и его тренеру, надо признать, что чемпионство этого года, как и чемпионство прошлого сезона лежало на земле, его надо было успеть поднять и у Краснодара это получилось лучше.

Говорил и говорю, что бездарность и ничтожность тренера Зенита, во многом содействовали борьбе за первенство и обеспечили интригу. Краснодар - самая играющая и техничная команда ПЛ, но с множеством недостатков и слабых мест. Мозговой центр команды, её вдохновение - Сперцян провел один из худших сезонов. Много было недоработок в средней линии и как всегда, оборона быков- не выглядела монолитной. Но по рисунку игры, по стилю, Краснодар был интересней и симпатичней конкурентов...

Назвать Краснодар абсолютным чемпионом нельзя. Абсолютным чемпионом был Зенит, в первые свои три чемпионских года. К чемпионству Краснодара много вопросов, и к тактике и тем более к стратегии. Но на фоне остальных, быки выглядели предпочтительнее, поэтому их победа, видится мне справедливой и вобщем- по игре!!!
cska1948
cska1948
вчера в 10:12
Для болельщиков неожиданностью стало то, что в прошлом сезоне Краснодар не стал чемпионом. А в этом сезоне большая часть рядовых болельщиков ожидало чемпионство Краснодара, и Краснодар оправдал эти ожидания.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:00
Олег Иванович, для многих приятной неожиданностью...
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