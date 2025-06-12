Кунья был официально представлен в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» представил нападающего в качестве игрока клуба.

Мне трудно выразить словами свои чувства по поводу того, что я стал игроком «Манчестер Юнайтед». С тех пор как я был ребёнком в Бразилии и смотрел матчи Премьер-Лиги по телевизору в доме моей бабушки, «Юнайтед» был моей любимой английской командой, и я мечтал надеть эту футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто помог мне воплотить эту мечту в реальность.