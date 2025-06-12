«Манчестер Юнайтед» представил нападающего Матеуса Кунью в качестве игрока клуба.
Мне трудно выразить словами свои чувства по поводу того, что я стал игроком «Манчестер Юнайтед». С тех пор как я был ребёнком в Бразилии и смотрел матчи Премьер-Лиги по телевизору в доме моей бабушки, «Юнайтед» был моей любимой английской командой, и я мечтал надеть эту футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто помог мне воплотить эту мечту в реальность.
О переходе футболиста было объявлено на прошлой неделе. В прошедшем сезоне Кунья провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.
Люди десяток лет потратили на игру в компьютерный менеджер, добиваясь, чтобы главный тренер занимал только первое место, остальное приравнивается к предательству клуба. Третье? Пятое? Вы с ума сошли. Только лысому Тен Хагу дозволялось занимать любое место любой ценой для клуба, любых потерь.
Поймут ли они наконец свои ошибки или нет...
Люди десяток лет потратили на игру в компьютерный менеджер, добиваясь, чтобы главный тренер занимал только первое место, остальное приравнивается к предательству клуба. Третье? Пятое? Вы с ума сошли. Только лысому Тен Хагу дозволялось занимать любое место любой ценой для клуба, любых потерь.
Поймут ли они наконец свои ошибки или нет...
"Переход в «Манчестер Юнайтед» — это осуществление мечты. Не могу дождаться момента, когда сыграю в Премьер-лиге". (с) Санчо
Сульшер будет уволен через 6 месяцев после сделки. К ноябрю всего через 2 месяца после старта МЮ занимал страшное 7 место в АПЛ, но уверенно прогрессировал.
"Переход в «Манчестер Юнайтед» — это осуществление мечты. Не могу дождаться момента, когда сыграю в Премьер-лиге". (с) Санчо
Сульшер будет уволен через 6 месяцев после сделки. К ноябрю всего через 2 месяца после старта МЮ занимал страшное 7 место в АПЛ, но уверенно прогрессировал.