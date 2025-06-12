Трент на презентации в «Реале» поблагодарил свой бывший клуб

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд на своей официальной презентации в команде выразил слова благодарности «Ливерпулю», воспитанником которого он является.
Я буду вечно благодарен «Ливерпулю» и всегда буду в долгу перед ним. Я провёл там 20 лет и наслаждался каждой минутой. Я просто понял, что пришло время идти дальше. Мне повезло играть за крупнейший клуб в Англии, а теперь я буду играть за крупнейший клуб в Испании. Для меня большая честь представлять обе команды.
В прошедшем сезоне Трент сыграл 33 матча в Английской Премьер-Лиге, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.