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Трент на презентации в «Реале» поблагодарил свой бывший клуб

вчера, 15:41

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд на своей официальной презентации в команде выразил слова благодарности «Ливерпулю», воспитанником которого он является.

Я буду вечно благодарен «Ливерпулю» и всегда буду в долгу перед ним. Я провёл там 20 лет и наслаждался каждой минутой. Я просто понял, что пришло время идти дальше. Мне повезло играть за крупнейший клуб в Англии, а теперь я буду играть за крупнейший клуб в Испании. Для меня большая честь представлять обе команды.

В прошедшем сезоне Трент сыграл 33 матча в Английской Премьер-Лиге, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:26
Да никто не знает что в его в жизни произошло, что он вот решил сменить клуб, сменить страну вовсе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:33
Бла бла была. Пару лет назад говорил что мечтает завершить карьеру в Ливерпуле , что хочет надеть капитанскую повязку. Что будет легендой Энфилда. Теперь ты игрок Реала. Закончил говорить, теперь и играй за Мадрид. У нас были есть свои герои.
s9s3q4ddt4uc
s9s3q4ddt4uc
вчера в 15:42
Правильные слова сказал парень
Гость
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