ФИФА расширит клубный ЧМ до 48 команд, если турнир будет популярным

Клубный чемпионат мира могут расширить.
В ФИФА обсудят расширение до 48 команд, если нынешний розыгрыш окажется успешным. Это продиктовано интересами клубов, которые не будут участвовать в соревновании в этом году. Считается, что расширение чемпионата будет положительно воспринято европейскими командами.
Недавно появилась информация о том, что организаторы снижают цены на билеты матчей клубного ЧМ.
Чемпионом становятся на год. А не на несколько лет. Это периодический турнир со сменой чемпиона. Разве не это смысл спорта? Новый год, новый шанс, новый чемпион. Старый чемпион за прошлые годы уже не чемпион. Уже. Остальное к спорту отношения не имеет, это уже история. Или ностальгия.
Такие турниры проводятся только для ветеранов. Победителей чемпионатов 20-летней давности и пр.
Насколько я понял, возможно я ошибаюсь, участниками становятся команды бывшие победителями ЛЧ давным-давно, 5 лет вроде в прошлое.
Возникает несколько вопросов.
Если побеждала в ЛЧ и подобных одна и та же команда 5 лет? Кто пойдет на этот КЧМ?
Учитывая золотые мячи Месси такой вопрос имеет место быть.
Если команда получила дискву от ФИФА за коррупцию?
Если команда с тех пор деградировала как Интер? И в целом увеличение количества матчей = увеличение нагрузки, а это значит команды не будут играть, нагрузок и так много. Травмы, выносливость. Впереди чемпионаты и так перегруженные матчами. Они не будут играть в полную силу, а значит футбол потеряет в зрелищности?
Чемпионом становятся на год. А не на несколько лет. Это периодический турнир со сменой чемпиона. Разве не это смысл спорта? Новый год, новый шанс, новый чемпион. Старый чемпион за прошлые годы уже не чемпион. Уже. Остальное к спорту отношения не имеет, это уже история. Или ностальгия.
Такие турниры проводятся только для ветеранов. Победителей чемпионатов 20-летней давности и пр.
Насколько я понял, возможно я ошибаюсь, участниками становятся команды бывшие победителями ЛЧ давным-давно, 5 лет вроде в прошлое.
Возникает несколько вопросов.
Если побеждала в ЛЧ и подобных одна и та же команда 5 лет? Кто пойдет на этот КЧМ?
Учитывая золотые мячи Месси такой вопрос имеет место быть.
Если команда получила дискву от ФИФА за коррупцию?
Если команда с тех пор деградировала как Интер? И в целом увеличение количества матчей = увеличение нагрузки, а это значит команды не будут играть, нагрузок и так много. Травмы, выносливость. Впереди чемпионаты и так перегруженные матчами. Они не будут играть в полную силу, а значит футбол потеряет в зрелищности?