ФИФА расширит клубный ЧМ до 48 команд, если турнир будет популярным

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вчера, 12:39

Клубный чемпионат мира могут расширить.

В ФИФА обсудят расширение до 48 команд, если нынешний розыгрыш окажется успешным. Это продиктовано интересами клубов, которые не будут участвовать в соревновании в этом году. Считается, что расширение чемпионата будет положительно воспринято европейскими командами.