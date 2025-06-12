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ФИФА расширит клубный ЧМ до 48 команд, если турнир будет популярным

вчера, 12:39

Клубный чемпионат мира могут расширить.

В ФИФА обсудят расширение до 48 команд, если нынешний розыгрыш окажется успешным. Это продиктовано интересами клубов, которые не будут участвовать в соревновании в этом году. Считается, что расширение чемпионата будет положительно воспринято европейскими командами.

Недавно появилась информация о том, что организаторы снижают цены на билеты матчей клубного ЧМ.

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Перевод с theguardian.cоm
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Все комментарии
catal
catal
вчера в 20:19, ред.
Вполне понятна коммерческая причина современного изменения условий КЧМ. А вот со спортивной составляющей вообще не понятно. На кой в этом КЧМ (кроме опять же привлечения прибыли) клубы, не имеющие статуса чемпионов и подобные, но богатые и привлекающие зрителя своими составами?
Чемпионом становятся на год. А не на несколько лет. Это периодический турнир со сменой чемпиона. Разве не это смысл спорта? Новый год, новый шанс, новый чемпион. Старый чемпион за прошлые годы уже не чемпион. Уже. Остальное к спорту отношения не имеет, это уже история. Или ностальгия.
Такие турниры проводятся только для ветеранов. Победителей чемпионатов 20-летней давности и пр.
Насколько я понял, возможно я ошибаюсь, участниками становятся команды бывшие победителями ЛЧ давным-давно, 5 лет вроде в прошлое.
Возникает несколько вопросов.
Если побеждала в ЛЧ и подобных одна и та же команда 5 лет? Кто пойдет на этот КЧМ?
Учитывая золотые мячи Месси такой вопрос имеет место быть.
Если команда получила дискву от ФИФА за коррупцию?
Если команда с тех пор деградировала как Интер? И в целом увеличение количества матчей = увеличение нагрузки, а это значит команды не будут играть, нагрузок и так много. Травмы, выносливость. Впереди чемпионаты и так перегруженные матчами. Они не будут играть в полную силу, а значит футбол потеряет в зрелищности?
протон
протон
вчера в 17:41
Получается следующее. Топ клубы, которые играют с конца августа и до конца мая, имеют всего две-три недели отпуска перед КЧМ. Затем, КЧМ идет месяц, предположим, что два топ-клуба доходят до финала, это уже середина июля. После окончания КЧМ сразу начинаются сборы, а через месяц и меньше уже стартуют всякие Суперкубки и собственно сами чемпионаты. Я это все к чему, ФИФА и УЕФА не бояться критических травм и того хуже летальных исходов прямо на футбольном поле? Это титаническая нагрузка на организм футболистов. На месте клубов, я бы коллективно выступил за отмену любого потолка зарплат, тк без большого пула футболистов нормально пройти всю дистанцию нереально.
3z53r5csf2pb
3z53r5csf2pb
вчера в 17:21
Можно вообще раз в десять увеличить ..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:21
Популярность в деньгах не меняют))) футбол спорт номер один благодаря любви фанатов, а не чинуш фифа с уефа
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 13:48
Лишь бы бабло на стричь.
vmv8y8eaw7wv
vmv8y8eaw7wv
вчера в 12:49
Он уже не очень популярный.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:40
А если не будет то до 64...)
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