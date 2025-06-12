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Перес — о переходе Трента: «Теперь он будет творить историю здесь»

вчера, 15:22

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о трансфере Трента Александер-Арнольда в команду.

Сегодня в «Реал» переходит игрок, который выиграл всё, один из лучших крайних защитников мира и легенда «Ливерпуля». Теперь он хочет продолжить творить историю в мадридском «Реале» и хочет ощутить радость от того, что наденет нашу футболку. Мы хотим выразить Тренту нашу благодарность за то, что он мог перейти в другие команды или остаться в таком клубе, как «Ливерпуль», но выбрал нас, потому что хотел играть именно здесь.

Сегодня прошла официальная презентация Трента в составе мадридцев.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:56, ред.
Трент тоже рад!
Lewa2708
Lewa2708 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:21
Вполне можно назвать. Хаби Алонсо меньше игр отыграл, меньше выиграл, но его называют легендой Ливерпуля, Дирек Кёйт и Даниэль Аггер вообще ничего с Ливерпулем не выиграли, но они легенды клуба, участвуют в матчах легенд.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 15:52
Ну, хотя бы за тот угловой можно его так называть
Брулин
Брулин
вчера в 15:36
В каком месте он легенда?
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