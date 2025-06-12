Перес — о переходе Трента: «Теперь он будет творить историю здесь»

Президент мадридского «Реала» высказался о трансфере в команду.

Сегодня в «Реал» переходит игрок, который выиграл всё, один из лучших крайних защитников мира и легенда «Ливерпуля». Теперь он хочет продолжить творить историю в мадридском «Реале» и хочет ощутить радость от того, что наденет нашу футболку. Мы хотим выразить Тренту нашу благодарность за то, что он мог перейти в другие команды или остаться в таком клубе, как «Ливерпуль», но выбрал нас, потому что хотел играть именно здесь.