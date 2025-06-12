Онугха может оказаться в «Спартаке»

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вчера, 10:03

Нападающий датского «Вайле» интересен московскому «Спартаку».

По информации источника, он является одним из вариантов для усиления позиции российского форварда в «Спартаке». Однако возможный трансфер могут сильно осложнить проблемы с переводами денежных средств в европейские банки.

Онугха – воспитанник «Краснодара». За всё время выступления в «Вайле» он провёл 69 матчей и забил 33 мяча.