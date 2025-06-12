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Онугха может оказаться в «Спартаке»

вчера, 10:03

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха интересен московскому «Спартаку».

По информации источника, он является одним из вариантов для усиления позиции российского форварда в «Спартаке». Однако возможный трансфер могут сильно осложнить проблемы с переводами денежных средств в европейские банки.

Онугха – воспитанник «Краснодара». За всё время выступления в «Вайле» он провёл 69 матчей и забил 33 мяча.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:17
Такое впечатление,что в совет Спартака вошли подручные Дюкова,Миллера. С единственной целью отбить у людей,любовь и историческое уважение к клубу. Не не, набить собственный карман -это тоже есть.Но это не цель,а уже аксиома.
Брулин
Брулин
вчера в 14:28
Онугху тоже хороший, как Мукунку, или не очень?
Palgrist
Palgrist
вчера в 13:01
Нападающий датского Вайле обязательно усилит спартак.
fxs48tfage2x
fxs48tfage2x
вчера в 12:42
Онугха очень хочет быть постоянно на 4-10 месте.
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:21
Не трогай неприкосновенное (как 10 тысяч вольт)... Что то разочаровывает этот ТОП торгаш, 30 млн. за двоих пешеходов при нем спустили?)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:03
Пожождем так как это все выдумки писак...ути.. )
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:31
Приветствую Ну а себя думаю не обижает
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:11
Какой то ширпотреб нарисовался.
Мну стал разочаровываться в новом спортивном директоре - собирает хлам со всего мира.
Гость
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