Онугха может оказаться в «Спартаке»

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха интересен московскому «Спартаку».
По информации источника, он является одним из вариантов для усиления позиции российского форварда в «Спартаке». Однако возможный трансфер могут сильно осложнить проблемы с переводами денежных средств в европейские банки.
Онугха – воспитанник «Краснодара». За всё время выступления в «Вайле» он провёл 69 матчей и забил 33 мяча.
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