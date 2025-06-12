Черчесов: «Чтобы проявить себя в Европе, футболисту нужна особая стать»

Тренер заявил, что не собирается перехваливать молодых российских футболистов, способных заиграть в европейских клубах.

В своём интервью журналистам он сказал:

Знаете, бывает, что ты работаешь тренером, и ваш брат‑журналист начинает хвалить молодого футболиста… После чего игрока становится просто не узнать. Как говорил покойный Виктор Прокопенко: «Футболиста надо вовремя схватить за ноги и спустить с небес на землю». Вот поэтому мне не хотелось бы называть конкретные имена и фамилии. Скажу, что футболисты европейского склада есть. В плане техники, в плане качества. Но, поверьте, чтобы заиграть в Европе, чтобы проявить там себя, нужна особая стать.