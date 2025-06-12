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Черчесов: «Чтобы проявить себя в Европе, футболисту нужна особая стать»

вчера, 10:25

Тренер Станислав Черчесов заявил, что не собирается перехваливать молодых российских футболистов, способных заиграть в европейских клубах.

В своём интервью журналистам он сказал:

Знаете, бывает, что ты работаешь тренером, и ваш брат‑журналист начинает хвалить молодого футболиста… После чего игрока становится просто не узнать. Как говорил покойный Виктор Прокопенко: «Футболиста надо вовремя схватить за ноги и спустить с небес на землю». Вот поэтому мне не хотелось бы называть конкретные имена и фамилии. Скажу, что футболисты европейского склада есть. В плане техники, в плане качества. Но, поверьте, чтобы заиграть в Европе, чтобы проявить там себя, нужна особая стать.

Недавно фамилия тренера появлялась в новостях по поводу возможного назначения в ЦСКА, но в самом клубе уже опровергли эту информацию.

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Все комментарии
m46crjmmn2bm
m46crjmmn2bm
вчера в 13:19
Например, такая стать как у Захаряна.
lotsman
lotsman
вчера в 11:16
В том, что журналисты иногда портят молодые таланты, я с ним полностью согласен.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:30
То что молодого игрока нельзя хвалить это он прав
Гость
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