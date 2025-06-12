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«Сантос» ведёт переговоры о продлении контракта с Неймаром

вчера, 16:11

Бразильский нападающий Неймар и клуб «Сантос» обсуждают продление контракта.

По данным источника, условия нового соглашения уже готовы. Руководство команды пытается убедить нападающего продлить контракт до декабря 2026 года, в то время как сторона игрока не спешит с соглашением. Текущий контракт Неймара с «Сантосом» действует до 30 июня 2025-го, но его окружение не видит причин торопиться. Футболист не отказывается от возможности вернуться в Европу, если появится интересный вариант.

Напомним, что Неймар перешёл в команду в январе. На данный момент он сыграл 14 матчей во всех турнирах за «Сантос», забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:39
Интересно, Неймар сам в это верит, что он кому-то нужен в Европе?
Неймару предложение из Европы поступит разве что от Медиалиги.
Я не понимаю зачем он Сантосу нужен , не говоря уже о европейских топ клубах . Не уж то его медийная составляющая приносит больше прибыли чем расходы на его ЗП . Европейские клубы понимают что он травматичен и имеет личку огромную , ну и по середине сезона когда будет пик борьбы в чемпионатах и еврокубках может всплыть на карнавале бразильском прикрываясь травмой .
Sergo81
Sergo81
вчера в 20:16
В принципе, способен был поиграть на высоком уровне последних лет пять, но когда начал вырывать мяч у Кавани в ПСЖ, чтоб пробить пенальти, это был конец карьере. Кавани мужик, не стал меряться с ним ни чем, просто ушёл. Да и с Мбаппе тёрки были, это то, что в прессу попало. Короче, не с того начал в ПСЖ, а больше и негде было.
AlanW 1
AlanW 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:23
Восточная.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:05
Какая ему еще Европа?
n8b75a7q98e8
n8b75a7q98e8
вчера в 17:31
Ему если что и продлевать на полтора года, то только больничный, а не контракт
wd45a3ywzvua
wd45a3ywzvua
вчера в 17:12
Зря они это затеяли, бесперспективно
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:56
Соскучился по европейскому газону)) на бразильском жестко кататься))
Брулин
Брулин
вчера в 16:32
Европейский поезд ушёл. Да и конечная станция для Неймара не за горами.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:29
А этот гражданин пивных и развлекательных, сомнительных заведей играет ещё?)
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