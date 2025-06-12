«Сантос» ведёт переговоры о продлении контракта с Неймаром

1749733882

вчера, 16:11

Бразильский нападающий и клуб «Сантос» обсуждают продление контракта.

По данным источника, условия нового соглашения уже готовы. Руководство команды пытается убедить нападающего продлить контракт до декабря 2026 года, в то время как сторона игрока не спешит с соглашением. Текущий контракт Неймара с «Сантосом» действует до 30 июня 2025-го, но его окружение не видит причин торопиться. Футболист не отказывается от возможности вернуться в Европу, если появится интересный вариант.

Напомним, что Неймар перешёл в команду в январе. На данный момент он сыграл 14 матчей во всех турнирах за «Сантос», забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.