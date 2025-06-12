Тренер сборной Польши покидает команду после конфликта с Левандовским

Тренер покинул пост наставника сборной Польши.

Я пришёл к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с должности тренера. Выполнение этой функции было осуществлением моих профессиональных мечтаний и величайшей честью в моей жизни. Хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог рассчитывать на вас. Спасибо за доверие.