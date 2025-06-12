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Тренер сборной Польши покидает команду после конфликта с Левандовским

вчера, 10:31

Тренер Михал Пробец покинул пост наставника сборной Польши.

Я пришёл к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с должности тренера. Выполнение этой функции было осуществлением моих профессиональных мечтаний и величайшей честью в моей жизни. Хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог рассчитывать на вас. Спасибо за доверие.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Польши Роберт Левандовски был лишён капитанской повязки и после этого решил больше не играть за национальную команду до смены главного тренера.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:08
Там было много факторов, мы всего не знаем, там и партнеры были уверены были в себе.
Это мы теперь знаем, что Бруну и Бернарду нулевые, а тогда они могли амбиции качать
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:02
Так и было, не спорю. Но на последнем чемпионате он ошибся, начав гонения на Роналду. Это не могло не повлиять на атмосферу в коллективе и на итоговый результат.
Что в итоге? Сантуш был уволен.

Так же и здесь. У тренера сборной Польши не было шансов чтоб остаться после таких слов Левандовского
Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 15:17
А чем Левандовский ему не понравился? Завтсть что не он первый парень?
catal
catal
вчера в 15:01
Не, в своем гневном мессандже Левандовски говорил иначе.
Он сказал, что у них с тренером была договоренность по поводу капитана.
протон
протон
вчера в 14:42
видно, там гадюшник полнейший, а не команда
STVA 1
STVA 1 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 14:37
Ну да по Вашему любому пенсионеру можно права качать? Главный в команде и точка! Поляку можно было поговорить с глазу на глаз с тренером , а не выносить сор из избы!
salleeh
salleeh
вчера в 14:35
По ходу Левандовский будущий тренер сборной Польши…🤔
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:04
Вы о чем это? Сантуш легенда Португалии и один из лучших тренеров сборных.
При нем взяли евро, когда в европе были праймовые французы, немцы, испанцы, итальянцы.
Сантуш это глыба
lazzioll
lazzioll ответ catal (раскрыть)
вчера в 13:24
вот только хотел написать - как Польша так умудрилась кю--ланить талантливое поколение ничего не добившись, теперь им всем уже за тридцать и это их последний чемп, нужно собраться, а они херней маются. состав не хуже чем у той же Бельгии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:08
Тренер сам виноват. Был ещё Фернандо Сантуш, кто пытался Криштиану Роналду поставить на место. О чем он думал? Создал токсичную атмосферу на важном турнире. Команда вылетела рано.
Как итог, без него сборная Португалии взяла трофей , а сам Криш лично поучавствовал в каждом матче.
Vilar
Vilar
вчера в 13:03
Роберту в августе 37, сколько он ещё протянет? Тренер слабак, когда шёл на эту должность, не знал с кем будет работать? Сразу вожжи попустил, и всё - звезда на голову села. Если умный, но бесхарактерный, всё - в сборной делать нечего!
lukarelli
lukarelli
вчера в 12:49
Ряяяяяя,мы не будем играть с Россией,пустите нас так
Шуnя771
Шуnя771 ответ AlanW 1 (раскрыть)
вчера в 12:27
Причем уже пикирующем на одном двигателе)
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:25
Первый раз что ли, когда местная звезда футбола СМЕТАЕТ с поста главного тренера не понравившегося ему специалиста?
Нет, конечно.
du7rm8w2vaa9
du7rm8w2vaa9
вчера в 11:49
Такие разборки не на пользу футбола!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:48
Тренер сглупил. Пошел на конфликт с главной звездой Польши, плюс проиграл финнам.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:45
Левандовски надо с Куртуа дружбу водить. Две обиженки сборных из-за капитанских повязок.
Capral
Capral
вчера в 11:29
Яша.

Отлично сказано!!!
От себя добавлю: работать вместе конФЛИКтом и быть порядочным человеком- невозможно...
catal
catal
вчера в 11:23
В сборной Польши много игроков высокого уровня. Милик из Ювентуса, Залевски из Ромы, Зелински, Кивер из Арсенала, Кэш из Астон Виллы, Щесны тот же и так далее. Левандовски не единственный парнишка с амбициями.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ AlanW 1 (раскрыть)
вчера в 11:19
когда Лева был игроком Баварии то и вёл себя подобающе.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:17
Левандовски в барсе научили подлым вещам и манипуляциям
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 11:16
Думаю, зря тренер ввязался в конфликт с главной звездой команды. Такого уровня игроков как Левандовски в Польше больше нет, так что неудивительно, что руководство приняло сторону игрока и вынудило тренера уйти.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:16
Плохо, когда игрок занимается не своей работой. Предполагаю, что проблемы в раздевалке сборной Польши на этом не закончатся. Мне кажется, что зря Федерация футбола Польши не поддержала главного тренера.
zzd787g6kf4q
zzd787g6kf4q
вчера в 10:55
Лёва довёл тренера до увольнения
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 10:53, ред.
Интересно кто захочет тренировать сборную имея на борту звёздного нытика Лёву в команде?? Или он будет играющим тренером??
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