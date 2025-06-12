Стала известна возможная зарплата Даку в «Зените»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку очень близок к переходу в «Зенит».
По информации источника, уже известна его потенциальная зарплата в новом клубе — 2,2 млн евро за сезон. Ранее сообщалось, что цена трансфера составит 8 млн евро, а председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил факт переговоров.
В прошедшем сезоне Даку забил 15 мячей в Российской Премьер-Лиге.
Истина!
Истина!
К такому финансовому кошельку хорошего тренера, вторым составом отпраздновали бы юбилей с золотыми медалями.
Как можно с игроками - "бери кого хочу" проигрывать Акрону, Крыльям (при всем искреннем уважении к ним) и откладывать салют в Петропавловской крепости?)
К такому финансовому кошельку хорошего тренера, вторым составом отпраздновали бы юбилей с золотыми медалями.
Как можно с игроками - "бери кого хочу" проигрывать Акрону, Крыльям (при всем искреннем уважении к ним) и откладывать салют в Петропавловской крепости?)