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Стала известна возможная зарплата Даку в «Зените»

вчера, 15:31

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку очень близок к переходу в «Зенит».

По информации источника, уже известна его потенциальная зарплата в новом клубе — 2,2 млн евро за сезон. Ранее сообщалось, что цена трансфера составит 8 млн евро, а председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил факт переговоров.

В прошедшем сезоне Даку забил 15 мячей в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
vertyu2hang7
vertyu2hang7
вчера в 19:14
Даку повезло, он давно перерос Рубин.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ykmt4vyu5ctz (раскрыть)
вчера в 18:49
Запамятовал Ваше Благородие!)
Истина!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:04
А наличие ещё Гонду и Соболева это улучшит климат в команде? А это сделка не для того, чтобы он другим не достался, например Динамо, или Спартаку? Он Зениту не нужен от слова совсем, как и десяток других. Но халявные деньги надо же осваивать?
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:03
Говорим зенит а подразумеваем
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:00
Зенит как дорогой но бракованный пылесос .☝️😡
Old16
Old16
вчера в 17:00
Это будет большой ошибкой для Даку
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:00
Ну им не привыкать из Рубина игроков выдергивать!
ykmt4vyu5ctz
ykmt4vyu5ctz ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:51
Проиграть Оренбургу, очевидно, более почетно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:36
Да.....
К такому финансовому кошельку хорошего тренера, вторым составом отпраздновали бы юбилей с золотыми медалями.
Как можно с игроками - "бери кого хочу" проигрывать Акрону, Крыльям (при всем искреннем уважении к ним) и откладывать салют в Петропавловской крепости?)
drug01
drug01
вчера в 16:32
Слишком мало оценили надо больше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:05
Был бы неплохой вариант, уже к Российской лиге подготовлен...
протон
протон
вчера в 15:50
Логика у этого трансфера может быть лишь в одном случае - если Касьерра уйдёт. В иных случаях совершенно непонятно для чего Зениту ещё один нап, пусть хоть он и сильнее как минимум двух имеющихся у них сейчас нападающих.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:38
Уже и до Рубина добрались.
Брулин
Брулин
вчера в 15:35
Зенит может выплатить... Ну да, Зенит еще и не то может выплатить. По "выплатить" Зениту равных нет. Ну а чо.
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