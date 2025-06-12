Стала известна возможная зарплата Даку в «Зените»

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вчера, 15:31

Нападающий «Рубина» очень близок к переходу в «Зенит».

По информации источника, уже известна его потенциальная зарплата в новом клубе — 2,2 млн евро за сезон. Ранее сообщалось, что цена трансфера составит 8 млн евро, а председатель правления «Зенита» подтвердил факт переговоров.

В прошедшем сезоне Даку забил 15 мячей в Российской Премьер-Лиге.