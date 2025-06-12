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«Зенит» хочет купить Даку у «Рубина»

вчера, 14:07

«Зенит» планирует подписать нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку.

Ожидается, что форвард сборной Албании перейдёт в петербургский клуб этим летом. Как сообщает источник, «Зенит» предложил за 27-летнего Даку 8 млн евро. Ожидается, что казанцы примут предложение.

В прошедшем сезоне он забил 15 мячей в Российской Премьер-Лиге и вошёл в десятку лучших игроков по версии самих футболистов.

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Все комментарии
stasil2
stasil2
вчера в 19:15
Кажется Зенитушку вплетают во все сделки для увеличения стоимости. Может Зениту процентики брать за упоминание? Озолотится.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:36
Зенит как ворона, кидается на все,что блестит
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 16:37, ред.
«Не можешь победить - возглавь.»
Если немного переиначить под реалии современного футбола то получится примерно следующее: «Не можешь победить - ослабь.»
При всём моем уважении к Рубину и его болельщикам я не говорю не про него, Даку после проведенного сезона с 15 мячами врят ли бы остался в Рубине - вот и Зенит и зашевелился первым как говорится, что бы к конкурентам не попал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:37
Рубин может и продать Даку,если договорятся.
stanichnik
stanichnik ответ 9pbu5xuyf42y (раскрыть)
вчера в 15:09
    r2dvnx2derke
    r2dvnx2derke
    вчера в 15:07
    Покупка игроков во всем мире обычное явление, почему у нас это всегда какая-то трагедия.
    kzsfhrs3xsw6
    kzsfhrs3xsw6
    вчера в 15:04
    Даку не Соболев, который оказался пустышкой, его не пиарили, он играл.
    9pbu5xuyf42y
    9pbu5xuyf42y ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 14:59
    А в Москве есть конкуренты?
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 14:35, ред.
    В прошлом году, помнится, Спартак вёл ПРЕДМЕТНЫЕ переговоры по его приобретению.
    Но в конце концов отказался по "нравственно-этическим соображениям".
    По-моему, потому что он был албанцем, а это страна, как все знают, НЕдружественно настроена к России, и мусульманство там какое-то, знаете ли...
    В общем, НЕ такое, как у нас.
    В Казани, где мусульман достаточное количество, он пришёлся ко двору, а в Питере - ???
    Принесёт - НЕ принесёт Зениту пользу - посмотрим по ходу чемпионата.

    Тут ещё, правда, не о переходе Даку, вот обсуждается в инете:

    "Валерий Карпин возглавит «Динамо» уже в ближайшее время.
    По информации «Спорт-Экспресса», 56-летний специалист сегодня подпишет контракт с московским клубом. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни."

    А понтов-то от кудрявого было... ))
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 14:27
    Нужен - не нужен, это неважно, главное не допустить, чтобы он ненароком не оказался у московских конкурентов или в Краснодаре.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 14:25
    Клоунский чемпионат конечно - питерский ресурс , каждый год берут выстреливших нападающих ( Касьера, Сергеев, Соболев теперь очередь дошла до Даку)).
    Capral
    Capral
    вчера в 14:15
    Уже и Рубин стал соперником Зенита.
    Всё правильно, ещё пару сезонов с Семаком, и Зенит будет бороться с Рубином за седьмое место...
    А впрочем, ничего удивительно, ведь в Славные советские годы, Зенит мог реально бороться за седьмое место...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 14:14
    зенит всех хочет купить ...бабла , как грязи в дождливый день...)
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