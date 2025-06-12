«Зенит» хочет купить Даку у «Рубина»

«Зенит» планирует подписать нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку.
Ожидается, что форвард сборной Албании перейдёт в петербургский клуб этим летом. Как сообщает источник, «Зенит» предложил за 27-летнего Даку 8 млн евро. Ожидается, что казанцы примут предложение.
В прошедшем сезоне он забил 15 мячей в Российской Премьер-Лиге и вошёл в десятку лучших игроков по версии самих футболистов.
Но в конце концов отказался по "нравственно-этическим соображениям".
По-моему, потому что он был албанцем, а это страна, как все знают, НЕдружественно настроена к России, и мусульманство там какое-то, знаете ли...
В общем, НЕ такое, как у нас.
В Казани, где мусульман достаточное количество, он пришёлся ко двору, а в Питере - ???
Принесёт - НЕ принесёт Зениту пользу - посмотрим по ходу чемпионата.
Тут ещё, правда, не о переходе Даку, вот обсуждается в инете:
"Валерий Карпин возглавит «Динамо» уже в ближайшее время.
По информации «Спорт-Экспресса», 56-летний специалист сегодня подпишет контракт с московским клубом. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни."
А понтов-то от кудрявого было... ))
Но в конце концов отказался по "нравственно-этическим соображениям".
По-моему, потому что он был албанцем, а это страна, как все знают, НЕдружественно настроена к России, и мусульманство там какое-то, знаете ли...
В общем, НЕ такое, как у нас.
В Казани, где мусульман достаточное количество, он пришёлся ко двору, а в Питере - ???
Принесёт - НЕ принесёт Зениту пользу - посмотрим по ходу чемпионата.
Тут ещё, правда, не о переходе Даку, вот обсуждается в инете:
"Валерий Карпин возглавит «Динамо» уже в ближайшее время.
По информации «Спорт-Экспресса», 56-летний специалист сегодня подпишет контракт с московским клубом. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни."
А понтов-то от кудрявого было... ))