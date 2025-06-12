«Зенит» хочет купить Даку у «Рубина»

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вчера, 14:07

«Зенит» планирует подписать нападающего казанского «Рубина» .

Ожидается, что форвард сборной Албании перейдёт в петербургский клуб этим летом. Как сообщает источник, «Зенит» предложил за 27-летнего Даку 8 млн евро. Ожидается, что казанцы примут предложение.

В прошедшем сезоне он забил 15 мячей в Российской Премьер-Лиге и вошёл в десятку лучших игроков по версии самих футболистов.