В 25 Рейна Пепе Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 10 Пасы: 39 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 4 Габаррон Патрик Хиль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 39 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 79

З 26 Раду Штефан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 9 Пасы: 38 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Н 11 Корреа Хоакин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 62

П 29 Лаццари Мануэль Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 6 Лейва Лукас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 16 Пароло Марко Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 96 Фарес Мохаммед Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 55 Фурланетто Алессио

З 8 Андерсон Джаван

З 13 Армини Николо

З 77 Марушич Адам Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

З 14 Худт Уэсли Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль Отборы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 32 Катальди Данило

П 7 Перейра Андреас Отборы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 15

Н 20 Кайседо Фелипе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 28