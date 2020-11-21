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0 : 2
завершен
вчера, 17:00
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Стадион Эцио Шида
|21’
|0:1
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Иммобиле Чиро
ассистент Пароло Марко
|58’
|0:2
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Корреа Хоакин
ассистент Иммобиле Чиро
|Рисполи Андреа
|10’
|Марроне Лука
|25’
|26’
|Фарес Мохаммед
|45+1’
|Пароло Марко
|Куомо Джузеппе
|56’
|86’
|Лейва Лукас
|90’
|Альберто Луис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Перейра Педру
|Рисполи Андреа
|46’
|46’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Пароло Марко
|46’
|Марушич Адам
|Фарес Мохаммед
|61’
|Кайседо Фелипе
|Корреа Хоакин
|Дрэгуш Денис
|Петриччоне Якопо
|68’
|74’
|Перейра Андреас
|Иммобиле Чиро
|78’
|Худт Уэсли
|Габаррон Патрик Хиль
|Ривьер Эммануэль
|Вулич Милош
|79’
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|13
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|9
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|11
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|2
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|7
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|4
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