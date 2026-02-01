Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» в игре Английской Премьер-Лиги

сегодня, 19:05
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Каземиро (19'), Кунья (56'), Шешко (90+4'). За гостей забивали Хименес (85', пенальти), Кевин (90+1').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 41 очко, у гостей — 34 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 7 февраля, соперником будет «Тоттенхэм». «Фулхэм» проведет следующий матч 7 февраля, (соперник — «Эвертон»).

Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:44
Фергюсона и на прошлых победных играх показывали и он явно лучше выглядит, чем когда тренировал.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:40
Выглядит неплохо, я даже сказал бы- совсем не изменился. Женщину не заметил, возможно была дама, но я сфокусировался на Мэтре...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:38, ред.
...неплохо скажем выглядит, с ним кажется и женщина молоденькая
или мне показалось,быстро показали!
Jaсkdaw
Jaсkdaw
сегодня в 20:29
Кэррик -тайм
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:23
Конечно концовка огонь получилась
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 20:17
Сегодня показали на трибуне Фергюсона.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:07, ред.
Не даром Фабио Капелло не любил счёт 2- 0! Олды поймут, ньюфаги не выкупят!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:06, ред.
Астон Вилла неожиданно уступил дома.
Брентфорд в меньшинстве забил победный гол.
след.игра на выезде против Борнмута.
пока Вилла +5, но МЮ имеет хороший шанс сократить и догнать АВ.
итоговое третье место станет большим прорывом для МЮ.
Karkaz
Karkaz ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 20:02
Я был в непонятках, после второго гола Фулхэма. Как так, всю игру контролировать и пропустить от игрока, который до этого за 20 игр не забивал. А потом привезти пенку. Ничья была бы обидна. Хорошо что есть кому вытаскивать такие матчи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:02
видели, как Хименес бил пенальти?
три раза перед ударом сделал паузу (здесь я ругаюсь)
еще этот Кевин, за весь сезон ни одного гола, а сегодня вонзил мяч в девятку.
надо же, именно в матче с МЮ ))
и все таки этот матч с Фулхэмом более показателен в плане работы Кэррика, чем матчи с МанСити и Арсенала.
играть против низким блоком всегда сложнее.
хорошо что команда справилась.
следующий - Тоттенхэм.
надо выиграть!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:55
Проявил характер Фулхэм, сумев отыграться с 0:2, но и Ман Ю показал себя с лучшей стороны, сумев найти в себе силы, чтобы вырвать победу. Отличился вышедший на замену Шешко, который после ухода Аморима показывает себя отлично. Возвращается Юнайтед на четвертую строчку, а Фулхэм не сумел приблизиться к зоне Лиги Чемпионов.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 19:54
Скажу так я офигел когда второй пропустили в добавленное, и ещё больше кайфанул от 3-го который забили, приятно быстрые ответки, этот МЮ мне по душе
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:50
Нет, ну это совсем другая игра, совсем другой МЮ. Холоднокровно, уверенно. Были у кого то сомнения в результатах, с менее именитыми командами и первый этап этих сомнений преодолён.
Юнайтед играл когда надо позиционно, когда надо быстрые атаки, забросы на скоростных Кунью, Мбемо. Частенько Бруно выскакивал из за спин защитников Фулхэма. Единственное, не получался у МЮ прессинг. Не понял, зачем было прессинговать аж до штрафной соперника, если раз за разом Фулхэм легко выходил из прессинга и почти убегал к штрафной МЮ. Концовка получилась валидольная, но есть 3 подряд победа Каррика.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:44
Спасибо, Санёк!!!!!!! Представляю себе эту встречу, даже при том, что давно не пью...(((
Но помечтать, пофантазировать можно.))) А стадик красив. Люблю я английские стадионы. Есть в них, какая-то магия.................................
Вобщем, еще раз тебя- с победой!!!!!!!
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 19:39
Трудно не согласиться, всё по делу.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:33
...Витя данке, Старина!...В последнее время,задаю себе вопро, как
это всё у них происходит на лезвии ножа,в последнюю секунду???!!!
Мы с тобой встречаемся, где нибудь около Олд Траффорда, идём в
буфет (про спиртное не слова!) заказываем окрошку,кваску,хлебушка
бородинского...! Кушаем,общаемся,отдыхаем! На 90-той минуте,держа друг друга под мышки идём на трибуну и досмотриваем самый цимус! И нервы целы и полный эмоциональный порядок!!! С победой,Минхерц!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:32
Он будет либо как Вассерман равен своему слову, либо будет словоблуд на весь мир, хайпить легко, за слова всегда притянут!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:29, ред.
Не было такого противодействия как Лондоне и с горожанами, когда соперник играет первым номером легче играть ловить на контр атаках или насытить влаги чтобы соперник только по центру мог пройти, МЮ отвык играть первым номером, это сказывалась и сказывается на игре. Легко быть Первым сложнее один из, ещё сложнее как в прошлом сезоне из разряда ну вон тот....
ABir
ABir
сегодня в 19:29
МЮ были в шаге от потери очков.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:25
Может пострижется уже наконец ?)
Capral
Capral
сегодня в 19:22, ред.
Еще раз убедился, что АПЛ- лучшая лига мира!!! Сюжет великолепный для триллера!!! Развязка, интрига- всё было в этой игре!!! Конечно, МЮ еще сырой. Каррик уже создал многое- поставил команде комбинационный, смелый футбол, заставил команду поверить в себя... Но проблемы в центре поля остались. В 1-м тайме, очевидны были разрывы в середине поля у МЮ и определенный дисбаланс, когда оборона Манчестера не поспевала за полузащитой. Да и на флангах случались провалы.

В атаке всё относительно неплохо, как для начала работы нового тренера. Остро атакуют, мобильно. Но при этом, не всегда, при потере мяча успевают возвращаться в оборону, в которой, у МЮ тоже далеко не всё идеально. Красивые голы от обеих команд. Фулхем выглядел более чем достойно и был близок к заслуженной ничьей, но на кураже побежали побеждать, и тут же получили расплату, в виде третьего гола в свои ворота.

Конечно, у МЮ сегодня не получилось показать, тот, огненный футбол, что был в Лондоне. Оно и понятно, команда перестраивается и в каждой игре показывать супер футбол невозможно- ни чисто физически, ни морально. Но победа сегодня, важна- как трамплин, плацдарм для будущих побед. А сейчас, я от всей души поздравляю Каррика, его команду и болельщиков МЮ- с трудовой и красивой победой!!!!!!!

Саня Векшин, тебя- прежде всего!!!!!!!)))))))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 19:20
На них обращали внимания, когда МЮ вышел с остальными прибыльными клубами из АПЛ в Супер Лигу, тогда даже немой с глухим спор вели
112910415
112910415
сегодня в 19:20
ну, результат есть !
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 19:18
МЮ не может иначе, поле Побед нал Ман. Сити и Арсеналом, МЮ стало скучно и он решил вернуть свои старые проблемы, чтобы появился Достойный соперник!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:18
Интересно, как прошла акция протеста, которую болельщики были намерены провести сегодня? Скорее всего на протестующих никто не обратил внимания...
particular
particular
сегодня в 19:12
Драматичную концовочку замутили...
Nenash
Nenash
сегодня в 19:12
Каррик : 🤔
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:12
GGMU!!!
