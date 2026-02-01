«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» в игре Английской Премьер-Лиги

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами у хозяев отметились: Каземиро (19'), Кунья (56'), Шешко (90+4'). За гостей забивали Хименес (85', пенальти), Кевин (90+1').
По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 41 очко, у гостей — 34 очка.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 7 февраля, соперником будет «Тоттенхэм». «Фулхэм» проведет следующий матч 7 февраля, (соперник — «Эвертон»).
В атаке всё относительно неплохо, как для начала работы нового тренера. Остро атакуют, мобильно. Но при этом, не всегда, при потере мяча успевают возвращаться в оборону, в которой, у МЮ тоже далеко не всё идеально. Красивые голы от обеих команд. Фулхем выглядел более чем достойно и был близок к заслуженной ничьей, но на кураже побежали побеждать, и тут же получили расплату, в виде третьего гола в свои ворота.
Конечно, у МЮ сегодня не получилось показать, тот, огненный футбол, что был в Лондоне. Оно и понятно, команда перестраивается и в каждой игре показывать супер футбол невозможно- ни чисто физически, ни морально. Но победа сегодня, важна- как трамплин, плацдарм для будущих побед. А сейчас, я от всей души поздравляю Каррика, его команду и болельщиков МЮ- с трудовой и красивой победой!!!!!!!
Саня Векшин, тебя- прежде всего!!!!!!!)))))))
