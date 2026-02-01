«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» в игре Английской Премьер-Лиги

1769961903

сегодня, 19:05

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Каземиро (19'), Кунья (56'), Шешко (90+4'). За гостей забивали Хименес (85', пенальти), Кевин (90+1').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 41 очко, у гостей — 34 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 7 февраля, соперником будет «Тоттенхэм». «Фулхэм» проведет следующий матч 7 февраля, (соперник — «Эвертон»).