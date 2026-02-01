Макаров провёл первую встречу за турецкий клуб

1769972347

сегодня, 21:59

Российский футболист впервые вышел на поле в составе турецкого клуба «Кайсериспор» в рамках 20-го тура чемпионата Турции по футболу. Его дебют состоялся в гостевом матче против лидера турнирной таблицы «Галатасарая». Макаров появился на поле на 60-й минуте, заменив своего соотечественника, форварда Германа Онугху. «Галатасарай» одержал уверенную победу со счетом 4:0.

Напомним, что переход Макарова в «Кайсериспор» был официально объявлен 27 января. Полузащитник заключил контракт, действующий до конца текущего сезона. Ранее 27-летний Макаров защищал цвета московского «Динамо».

В настоящее время «Галатасарай» уверенно лидирует в чемпионате Турции, имея в своем активе 49 очков. Напротив, «Кайсериспор» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего 15 очков. В следующем туре «Галатасарай» отправится в гости к «Ризеспору» 8 февраля, а «Кайсериспор» примет «Коджаэлиспор» на следующий день.