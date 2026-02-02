Вера рассказал о борьбе с лишним весом

Аргентинский полузащитник «Локомотива» Лукас Вера сбросил лишний вес благодаря сбалансированному питанию и интенсивным сборам, рассказал он «Спорт-Экспрессу».
В декабре при медосмотре весы показали больше 69 кг, на сборах вес спустился до 67 кг, а сейчас составляет 66,2 кг — осталось дойти до рабочего диапазона 64-65 кг.
«Ограничений в еде не было, просто здесь она сбалансированная. Главное — тренировки: шесть дней из семи, всегда в режиме. В Аргентине было четыре занятия в неделю и меньшая интенсивность, что сразу сказалось», — объяснил Вера.
Ранее он играл в России за «Оренбург» и «Химки», а перед «Локо» — в «Аль-Вахде» (ОАЭ). В Аргентине защищал цвета клубов «Ланус», «Олл Бойз» и «Уракан».
«Локомотив» с 37 очками после 18 туров идёт третьим в РПЛ.