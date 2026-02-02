Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Вера рассказал о борьбе с лишним весом

сегодня, 11:46

Аргентинский полузащитник «Локомотива» Лукас Вера сбросил лишний вес благодаря сбалансированному питанию и интенсивным сборам, рассказал он «Спорт-Экспрессу».

В декабре при медосмотре весы показали больше 69 кг, на сборах вес спустился до 67 кг, а сейчас составляет 66,2 кг — осталось дойти до рабочего диапазона 64-65 кг.

«Ограничений в еде не было, просто здесь она сбалансированная. Главное — тренировки: шесть дней из семи, всегда в режиме. В Аргентине было четыре занятия в неделю и меньшая интенсивность, что сразу сказалось», — объяснил Вера.

Ранее он играл в России за «Оренбург» и «Химки», а перед «Локо» — в «Аль-Вахде» (ОАЭ). В Аргентине защищал цвета клубов «Ланус», «Олл Бойз» и «Уракан».

«Локомотив» с 37 очками после 18 туров идёт третьим в РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Локомотиве» прокомментировали проблемы Веры с лишним весом
16 января
В «Челябинске» раскритиковали условия тренировок перед игрой с «Факелом»
30 ноября 2025
Шесть футболистов пропускают тренировку «Спартака» перед матчем с ЦСКА
20 ноября 2025
Форвард «Барселоны» Рафинья близок к возвращению в игру после травмы
18 ноября 2025
ЦСКА готовится к матчу со «Спартаком» в обычном режиме — Челестини
18 ноября 2025
Карпин объяснил отсутствие Миранчука на тренировке сборной России
14 ноября 2025
Сортировать
Все комментарии
pc4veduqyr2v
pc4veduqyr2v
сегодня в 14:31
Жрать надо меньше и будешь стройный
Capral
Capral
сегодня в 14:25
Вот недавно, Лещук пожаловался, что при Карпине, недоедал, бедняга... А тут, про какой-то лишний вес.................................
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:54
Благодарствую!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Obdulio Varela (раскрыть)
сегодня в 13:45
Выслали Вам приз, нашли с Уругваем. Ориентировочно прибудет 13-14 февраля.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 13:44
Здравствуйте. Один приз прибудет ориентировочно 5 февраля, второй - 8 февраля (другому аккаунту) - Вам удобнее будет забирать отдельно каждый или сразу оба? Если второе, то тогда пришлём код когда оба приза прибудут в пункт, если отдельно, то как только прибудет первый.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:58
Любит в отпуске покушать))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:57
Главное, в борьбе с лишним весом, это вера... Вера в себя, подумал Вера... И дал пятисерийное интервью газете "Спорт-Экспресс", некогда очень популярному спортивному изданию.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 12:54
Это хорошо когда параметры веса и роста приходят к оптимальным без излишних тягот психологического и физического рода.
qyvpy3byn5kd
qyvpy3byn5kd
сегодня в 12:52
Хорошая клизма неплохо помогает.
e3asr7n8wssb
e3asr7n8wssb
сегодня в 12:51
Зарплату на полгодика придержать и вес сам в норму придет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:50
Пиво не пить - и живота не будет.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:37
Сходил бы лучше с Глушаком в парилку.... быстрее бы дело было.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:36
"Раскабанел" Лукас - но ничего главное верить в себя...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 