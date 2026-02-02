Вера рассказал о борьбе с лишним весом

1770021987

сегодня, 11:46

Аргентинский полузащитник «Локомотива» сбросил лишний вес благодаря сбалансированному питанию и интенсивным сборам, рассказал он «Спорт-Экспрессу».

В декабре при медосмотре весы показали больше 69 кг, на сборах вес спустился до 67 кг, а сейчас составляет 66,2 кг — осталось дойти до рабочего диапазона 64-65 кг.

«Ограничений в еде не было, просто здесь она сбалансированная. Главное — тренировки: шесть дней из семи, всегда в режиме. В Аргентине было четыре занятия в неделю и меньшая интенсивность, что сразу сказалось», — объяснил Вера.

Ранее он играл в России за «Оренбург» и «Химки», а перед «Локо» — в «Аль-Вахде» ( ОАЭ ). В Аргентине защищал цвета клубов «Ланус», «Олл Бойз» и «Уракан».