Сафонов отбил пенальти в матче чемпионата Франции со «Страсбуром»

сегодня, 23:16
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч идет

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отразил пенальти в гостевом поединке 20-го тура Лиги 1 против «Страсбура».

На 20-й минуте матча ему удалось парировать удар аргентинского нападающего Хоакина Паничелли. Всего через 2 минуты после этого парижская команда открыла счет благодаря голу своего полузащитника Сенни Меюлю, однако на 27-й минуте Гела Дуэ восстановил равновесие на табло.

Сафонов вышел на поле во втором матче подряд после успешного восстановления от травмы. 28 января он отыграл в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла», завершившемся вничью 1:1. К полноценным тренировкам голкипер вернулся 24 января.

Напомним, что в финале Межконтинентального кубка, состоявшемся 17 декабря, Сафонов получил перелом руки, но несмотря на это, помог своей команде одержать победу над бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти), отразив четыре из пяти ударов в послематчевой серии одиннадцатиметровых.

В 26 лет Сафонов уже завоевал шесть трофеев с ПСЖ. Он подписал контракт с командой летом 2024 года, покинув «Краснодар», и с тех пор стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА, а также победителем Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в различных турнирах, два из которых завершил без пропущенных голов.

