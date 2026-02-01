Сафонов отбил пенальти в матче чемпионата Франции со «Страсбуром»

1769977019

сегодня, 23:16

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» отразил пенальти в гостевом поединке 20-го тура Лиги 1 против «Страсбура».

На 20-й минуте матча ему удалось парировать удар аргентинского нападающего Хоакина Паничелли. Всего через 2 минуты после этого парижская команда открыла счет благодаря голу своего полузащитника Сенни Меюлю, однако на 27-й минуте Гела Дуэ восстановил равновесие на табло.

Сафонов вышел на поле во втором матче подряд после успешного восстановления от травмы. 28 января он отыграл в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла», завершившемся вничью 1:1. К полноценным тренировкам голкипер вернулся 24 января.

Напомним, что в финале Межконтинентального кубка, состоявшемся 17 декабря, Сафонов получил перелом руки, но несмотря на это, помог своей команде одержать победу над бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти), отразив четыре из пяти ударов в послематчевой серии одиннадцатиметровых.