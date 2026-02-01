«Ливерпуль» готовит предложение по Думфрису

1769935403

сегодня, 11:43

«Ливерпуль» готовит предложение по фланговому защитнику «Интера» .

По данным Sky Italia, «красные» связались с миланцами по поводу возможной сделки. Клуб ищет нового защитника после травмы Джереми Фримпонга и надеется заполучить его до закрытия зимнего окна во вторник

Кроме того, «Ливерпуль» потерял другого крайнего защитника Коннора Брэдли до конца сезона, что вынуждает менеджмент рассмотреть варианты усиления.

Думфрис с ноября восстанавливается от повреждения голеностопа — именно этот фактор риска «Ливерпуль» оценивает перед возможным трансфером в ближайшие дни.