«Ливерпуль» готовит предложение по Думфрису

сегодня, 11:43

«Ливерпуль» готовит предложение по фланговому защитнику «Интера» Дензелу Думфрису.

По данным Sky Italia, «красные» связались с миланцами по поводу возможной сделки. Клуб ищет нового защитника после травмы Джереми Фримпонга и надеется заполучить его до закрытия зимнего окна во вторник

Кроме того, «Ливерпуль» потерял другого крайнего защитника Коннора Брэдли до конца сезона, что вынуждает менеджмент рассмотреть варианты усиления.

Думфрис с ноября восстанавливается от повреждения голеностопа — именно этот фактор риска «Ливерпуль» оценивает перед возможным трансфером в ближайшие дни.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:57
Слоту мало инвалидов похоже))
Гость
