«Тоттенхэм» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Манчестер Сити»

сегодня, 21:35

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметился: Соланке (53',70'). За гостей забивали Шерки (11'), Семеньо (44').

По итогам встречи «Тоттенхэм» имеет 29 очков, у гостей — 47 очков.

В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет 7 февраля, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 8 февраля, (соперник — «Ливерпуль»).