«Тоттенхэм» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Манчестер Сити»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметился: Соланке (53',70'). За гостей забивали Шерки (11'), Семеньо (44').
По итогам встречи «Тоттенхэм» имеет 29 очков, у гостей — 47 очков.
В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет 7 февраля, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 8 февраля, (соперник — «Ливерпуль»).
Смотрел на Доннарумму и думал: как мог испанский душитель отпустить такого вратаря? Первый тайм за МС, полностью. Второй полностью за Т/Х. В защите Гварда невероятный бардак. Второй гол Т/Х конечно эффектен, но дать сопернику, вот так, пробить из убойной позиции........... Мда, что стало, с тем, недавнем Монстром МС, который давил и не замечал соперников любого ранга....................
Для Сити, эта ничья однозначно обидная, но для соперника- безусловно в плюс, отыграться с 0:2 дорогого стоит. Но Гварда жаль, не узнать его...........................
сити раз за разом "отпускает" канониров, эта команда Пепа не чемпионская......пусть уж наконец-то Арсенал заберет чемпионство, они выглядят лучше всех в этом сезоне
