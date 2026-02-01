Top.Mail.Ru
«Тоттенхэм» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Манчестер Сити»

сегодня, 21:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметился: Соланке (53',70'). За гостей забивали Шерки (11'), Семеньо (44').

По итогам встречи «Тоттенхэм» имеет 29 очков, у гостей — 47 очков.

В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет 7 февраля, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 8 февраля, (соперник — «Ливерпуль»).

Alex_67
Alex_67
сегодня в 23:20
Не пойму, как Гвардиоле ещё не надоело? Былой славы уже не вернуть.
Capral
Capral
сегодня в 22:37
    Capral
    Capral
    сегодня в 22:33
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 22:32, ред.
        Capral
        Capral
        сегодня в 22:31
          Groboyd
          Groboyd
          сегодня в 22:30
            Capral
            Capral ответ Юпитер7 (раскрыть)
            сегодня в 22:30
            Ну значит, где-то что-то я упустил, или показалось.
            Юпитер7
            Юпитер7 ответ Capral (раскрыть)
            сегодня в 22:29
            В смысле по-разному? Какая разница по какому каналу смотреть, трансляция ведь одна ведётся на весь мир.
            Capral
            Capral
            сегодня в 22:28
              Groboyd
              Groboyd
              сегодня в 22:28
              Линии везде чертят одинаково!!! Этим не канал знанимается.
              Capral
              Capral ответ Юпитер7 (раскрыть)
              сегодня в 22:27
              Я смотрел по DAZN и увидел офсайд. Значит, везде по разному линии чертят.)))
              Groboyd
              Groboyd
              сегодня в 22:27
                Capral
                Capral
                сегодня в 22:25
                  Юпитер7
                  Юпитер7 ответ Capral (раскрыть)
                  сегодня в 22:24
                  Так на ВАР показали же, что офсайда не было.
                  Groboyd
                  Groboyd
                  сегодня в 22:24
                  Уже специально линии чертят, а у кого-то в каждой игре офсайды, которых не было.
                  Capral
                  Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
                  сегодня в 22:23
                  В Германии давно предлагают отменить VAR, не как, предмет объективного расследования, но как объект- чьей то воли...
                  Groboyd
                  Groboyd
                  сегодня в 22:22, ред.
                  Там прекрасно видно, что нога защитника ближе к воротам. Специально для тебя линии прочертили.
                  Capral
                  Capral
                  сегодня в 22:20
                    Groboyd
                    Groboyd
                    сегодня в 22:16
                    Гол Соланке с нарушением, вернее это даже не его гол, ведь он ударил по ноге заща МС, а тот по своим воротам. Но офсайда там не было, несмотря на ответственные заявления некоторых.
                    Van Vanovich
                    Van Vanovich ответ Capral (раскрыть)
                    сегодня в 21:59, ред.
                    Да , первый гол с нарушением. Вчера и в игре Челси при втором голе Делап локтем вырубил Мавропаноса и не понятно, что рассматривал ВАР?!
                    Каждый год судейство в АПЛ худшее. Я не знаю, что нибудь предпринимают Английские футбольные инстанции?
                    Юпитер7
                    Юпитер7
                    сегодня в 21:55
                    Один "Манчестер" крепко буксует, имея лишь одну победу в последних пяти матчах, зато другой "Манчестер" тем временем всё больше набирает обороты, в последних трёх матчах одержав три победы, при этом все три победы над соперниками первой половины таблицы, а две так вообще над грандами АПЛ, ведущими борьбу за первую строчку чемпионата. Очень хотелось бы посмотреть на битву "Манчестеров" в будущем.
                    Van Vanovich
                    Van Vanovich
                    сегодня в 21:55
                    Симонс хорош был во втором тайме, что в созидании, что в борьбе с его небольшими габаритами
                    пират Елизаветы
                    пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
                    сегодня в 21:52
                    24 тур подарил нам незабываемые матчи.
                    Челси-Вест Хэм, МЮ-Фулхэм, Тоттенхэм-МанСити
                    IKER-RAUL
                    IKER-RAUL
                    сегодня в 21:50, ред.
                    вечер Соланке, второй гол Красота! шпоры заслуженно отыгрались и порадовали своих верных болельщиков, молодцы!
                    сити раз за разом "отпускает" канониров, эта команда Пепа не чемпионская......пусть уж наконец-то Арсенал заберет чемпионство, они выглядят лучше всех в этом сезоне
                    Capral
                    Capral
                    сегодня в 21:49, ред.
                    Ответственно заявляю, что первый гол Соланке- забит с двумя нарушениями сразу. Сначала был явный офсайд, а потом удар по ноге соперника. Не понимаю, как можно засчитывать такие мячи? Зато второй гол красив, в стиле скорпиона. Этот гол напомнил мне голы О.Жиру и Матузалема за Шахтер, в 2007...

                    Смотрел на Доннарумму и думал: как мог испанский душитель отпустить такого вратаря? Первый тайм за МС, полностью. Второй полностью за Т/Х. В защите Гварда невероятный бардак. Второй гол Т/Х конечно эффектен, но дать сопернику, вот так, пробить из убойной позиции........... Мда, что стало, с тем, недавнем Монстром МС, который давил и не замечал соперников любого ранга....................

                    Для Сити, эта ничья однозначно обидная, но для соперника- безусловно в плюс, отыграться с 0:2 дорогого стоит. Но Гварда жаль, не узнать его...........................
                    shlomo2
                    shlomo2
                    сегодня в 21:47
                    Очень мощный второй тайм выдал Тоттенхэм, который благодаря дублю Соланке сумел отыграться. Были еще моменты и у шпор, и у гостей из Манчестера, но в итоге финальный свисток зафиксировал ничью. Таким результатом могут быть довольны разве что болельщики Арсенала, который увеличил отрыв от Ман Сити до шести очков.
                    пират Елизаветы
                    пират Елизаветы
                    сегодня в 21:46
                    ужасный второй тайм.
                    sihafazatron
                    sihafazatron
                    сегодня в 21:40
                    Первый тайм за сити, второй за ТТх, а в итоге ничья.
                    Второй гол Солянки прям на загляденье!)))
