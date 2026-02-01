«Реал» в добавленное время вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»

1769958925

сегодня, 18:15

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Винисиус Жуниор (15'), Мбаппе (90+10', пенальти). За гостей забил де Фрутос (49').

По итогам встречи «Реал» имеет 54 очка, у гостей — 22 очка.

В следующем матче «Реал» сыграет 8 февраля, соперником будет «Валенсия». «Райо Вальекано» проведет следующий матч 7 февраля, (соперник — «Реал Овьедо»).