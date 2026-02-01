Top.Mail.Ru
«Реал» в добавленное время вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»

сегодня, 18:15
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Винисиус Жуниор (15'), Мбаппе (90+10', пенальти). За гостей забил де Фрутос (49').

По итогам встречи «Реал» имеет 54 очка, у гостей — 22 очка.

В следующем матче «Реал» сыграет 8 февраля, соперником будет «Валенсия». «Райо Вальекано» проведет следующий матч 7 февраля, (соперник — «Реал Овьедо»).

Drosmo
Drosmo
сегодня в 18:35
Да уж, падение вниз продолжается. Даже не знаю возможно ли такое словосочетание, но мне это видится позорной победой. Абсолютно заслуженный свист с трибун Бернабеу своим же игрокам. Полностью бестолковая, безидейная игра от "Мадрида". В хлам разбалансированная команда, с проходным двором в центре поля, и огромной дырой в защите. И это против слабой команды, на родном стадионе.

Отдельно хочется отметить "гениальную" идею Арбелоа второй матч подряд ставить в старт полностью бесполезного Мастантуоно, который максимум что может принести своей команде, так это регулярные потери мяча.

Из плюсов могу выделить два момента: это кое-как набранные три очка, и красивейший гол Винисиуса. В остальном всё очень и очень печально.

В любом случае, всех болельщиков "Мадрида" с победой! Хотелось бы сказать, что победителей не судят, но как-то язык не поворачивается.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:34
...Глори,глори Ман Юнайтед!!!
Lobo77
Lobo77 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:34
Или Камавинга башкой поточнее.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:34
Привет, Санёк!!!
А я сейчас смотрю МЮ. Тебе верю и представляю, что было в Мадриде. Печально...
Lobo77
Lobo77
сегодня в 18:34
Десять минут добавили абсолютно справедливо. Из за потасовок во втором тайме 9 и еще одну из-за судорог валеканца и опять же их свинства в компенсированное.
Пенальти колом не выбитый. Черненький защитник так наелся что уже махал ногами вслепую и заехал аж по ребрам сливочному.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:33
...а это Киллер!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:33
...одно из удалений! Это Родриго!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:32
... Витя привет! Много не потерял,всё так же в игре Реала абсолютно!
Сегодня на 10 добавленых минут больше нервы потрепали, забей
Мбаппе с игры (попал в перекладину!) и усё!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:31
Ну, с такой игрой не то, что чемпионами... С такой игрой хоть бы Бенфику пройти в стыках Лиги чемпионов.....Райо жаль, но там команду серьезно подвели сначала Сисс, а потом и Менди, который на ровном месте привез пенальти. Результат закономерен, а вот игра Реала не впечатляет от слова совсем.
112910415
112910415
сегодня в 18:30
бывают ли позорные победы ?
однозначно да !
Lobo77
Lobo77
сегодня в 18:30, ред.
Ах как обломались болельщики Бар... райо. )))
Но такой Мастодауно вместо реального Родриго в составе это просто предательство.
С аргентинцем тупым играли в меньшинстве большую часть матча.
И конечно невезение.
Тчуамени и Асенсио ежедневно пытать электрошокером с целью убыстрения их рефлексов. Вообще увальни.
Валлекано мерзенькая команда исповедующая стиль "липкие руки". Который ей долго поощряли судьи.
А они поверили в себя и показали " мужество" на пару красных. Что их сильно удивило.
5jq8wkds7zus
5jq8wkds7zus
сегодня в 18:28
Похоже играли пока Реал не забьёт, на десятой минуте дождались
Брулин
Брулин
сегодня в 18:27
    Capral
    Capral
    сегодня в 18:26
      Rex04
      Rex04
      сегодня в 18:23
      Хоть болею за Реал,но судьи нам очень помогают,спасибо Пересу и судьям..
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      сегодня в 18:21
      «Посчастливилось» посмотреть последние минут 10, честно сказать такого позора я давно не видел
      Кроме как падать в штрафной и раз 6 выпросить пенальти , больше ничего толкового не увидел.
      Честно сказать , не знаю как болельщики реала будут рады «такой « победе.
      particular
      particular
      сегодня в 18:21
      Гости могли, но хозяева сумели...
      bonek
      bonek
      сегодня в 18:21
        Jaсkdaw
        Jaсkdaw
        сегодня в 18:20
        Кризисный, косо-криво играющий Мадрид всего на одно очко отстаёт от нашей сильнейшей Барселоны 21 века... уверен наша Барселона проиграет чемпионат такому кризисному Реалу
        Гость
