«Реал» в добавленное время вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Винисиус Жуниор (15'), Мбаппе (90+10', пенальти). За гостей забил де Фрутос (49').
По итогам встречи «Реал» имеет 54 очка, у гостей — 22 очка.
В следующем матче «Реал» сыграет 8 февраля, соперником будет «Валенсия». «Райо Вальекано» проведет следующий матч 7 февраля, (соперник — «Реал Овьедо»).
Отдельно хочется отметить "гениальную" идею Арбелоа второй матч подряд ставить в старт полностью бесполезного Мастантуоно, который максимум что может принести своей команде, так это регулярные потери мяча.
Из плюсов могу выделить два момента: это кое-как набранные три очка, и красивейший гол Винисиуса. В остальном всё очень и очень печально.
В любом случае, всех болельщиков "Мадрида" с победой! Хотелось бы сказать, что победителей не судят, но как-то язык не поворачивается.
А я сейчас смотрю МЮ. Тебе верю и представляю, что было в Мадриде. Печально...
Пенальти колом не выбитый. Черненький защитник так наелся что уже махал ногами вслепую и заехал аж по ребрам сливочному.
Сегодня на 10 добавленых минут больше нервы потрепали, забей
Мбаппе с игры (попал в перекладину!) и усё!
однозначно да !
Но такой Мастодауно вместо реального Родриго в составе это просто предательство.
С аргентинцем тупым играли в меньшинстве большую часть матча.
И конечно невезение.
Тчуамени и Асенсио ежедневно пытать электрошокером с целью убыстрения их рефлексов. Вообще увальни.
Валлекано мерзенькая команда исповедующая стиль "липкие руки". Который ей долго поощряли судьи.
А они поверили в себя и показали " мужество" на пару красных. Что их сильно удивило.
Это уже вообще не смешно
Реал с победой, пусть даже, с такой неуверенной!!!!!!!
Реалу нужен тренер, и как можно быстрей, пока, окончательно всё не потеряли. Полгода жлобского деревенского футбола даром не прошли. Реалу нужен реаниматор.
Кроме как падать в штрафной и раз 6 выпросить пенальти , больше ничего толкового не увидел.
Честно сказать , не знаю как болельщики реала будут рады «такой « победе.
