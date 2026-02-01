Конте: «Календарь с 60 матчами за сезон убивает игроков и футбол»

Наставник «Наполи» Антонио Конте после победного матча Серии А против «Фиорентины» выступил с критикой напряженного календаря.
Тренер, комментируя вынужденную замену капитана Джованни Ди Лоренцо из-за травмы колена, заявил:
Нам особо нечего сказать — игра за игрой, приходится задействовать игроков, которые должны отдыхать, но не могут, и это приводит к подобным ситуациям.
Я всё время повторяю: такой график матчей убивает игроков и сам футбол. Если нужно играть 60 игр в год, нужен расширенный состав, иначе это самоубийство.
понятно, от тренера требуют результата, но все таки...
что выгодно, ротация или терять лучших игроков из за травм?
понятно, от тренера требуют результата, но все таки...
что выгодно, ротация или терять лучших игроков из за травм?