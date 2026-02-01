Top.Mail.Ru
Конте: «Календарь с 60 матчами за сезон убивает игроков и футбол»

сегодня, 14:08

Наставник «Наполи» Антонио Конте после победного матча Серии А против «Фиорентины» выступил с критикой напряженного календаря.

Тренер, комментируя вынужденную замену капитана Джованни Ди Лоренцо из-за травмы колена, заявил:

Нам особо нечего сказать — игра за игрой, приходится задействовать игроков, которые должны отдыхать, но не могут, и это приводит к подобным ситуациям.

Я всё время повторяю: такой график матчей убивает игроков и сам футбол. Если нужно играть 60 игр в год, нужен расширенный состав, иначе это самоубийство.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:19
а может, тренерам активно ротацию проводит, а не загонят основу.
понятно, от тренера требуют результата, но все таки...
что выгодно, ротация или терять лучших игроков из за травм?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:16
Вопрос календаря созрел для того, чтобы его обсудить. Инициаторами должны выступить национальные федерации футбола...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:08
Не далее, как сегодня, я об этом тоже говорил...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:31, ред.
сезон полноценный если ты во всем участвуешь идет с 01 августа примерно до 31 мая. полных 10 месяцев - 300 дней. матч раз в пять дней. два часа рабочая неделя. с зарплатами в неделю по 200 тысяч евро а то и больше. в час такой работы вы зарабатываете на квартиру машину и на круиз. в час. считать чужие деньги нехорошо конечно, но кто бы уж говорил. как бы не переработались. я понимаю что там еще тренировки и питание и спортзалы. но вы работаете всего лет 15 полноценно. по 2 часа в неделю. а жить на это хватит вашим правнукам.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:13
А чинушам от фифа и уэфа по хрен на игроков!
