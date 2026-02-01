Конте: «Календарь с 60 матчами за сезон убивает игроков и футбол»

Наставник «Наполи» после победного матча Серии А против «Фиорентины» выступил с критикой напряженного календаря.

Тренер, комментируя вынужденную замену капитана Джованни Ди Лоренцо из-за травмы колена, заявил:

Нам особо нечего сказать — игра за игрой, приходится задействовать игроков, которые должны отдыхать, но не могут, и это приводит к подобным ситуациям.

Я всё время повторяю: такой график матчей убивает игроков и сам футбол. Если нужно играть 60 игр в год, нужен расширенный состав, иначе это самоубийство.