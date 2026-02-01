Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Колосков оценил вероятность допуска России по итогам конгресса УЕФА

сегодня, 13:39

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков усомнился, что УЕФА на ближайшем исполкоме обсудит рекомендации МОК по россиянам.

МОК в декабре предложил снять все ограничения с юных российских спортсменов, допустив их к соревнованиям с гимном и флагом. Исполком УЕФА пройдёт 11 февраля в Брюсселе.

Колосков сказал:

Я думаю, что этого не будет. У нас же была практика, когда УЕФА допустил наши команды до 17 лет, но через две недели пришло разъяснение, что невозможно организовать — визы никто не дает, воздушное пространство закрыто, некоторые команды играть против России не хотят. Я уже много раз говорил, что пока СВО не закончится, ничего не изменится. Вряд ли УЕФА будет рисковать, имея опыт команд до 17 лет.

ABir
ABir
сегодня в 14:44
Даже после окончания СВО международные перспективы российского футбола весьма туманны.
3b5hzkyehs3v
3b5hzkyehs3v
сегодня в 14:28
Сказал как есть, за это ему респект,уважаю старую школу за открытость
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:15
Ну тут с Иванычем можно согласиться! И взносы не надо платить!
