Колосков оценил вероятность допуска России по итогам конгресса УЕФА

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков усомнился, что УЕФА на ближайшем исполкоме обсудит рекомендации МОК по россиянам.
МОК в декабре предложил снять все ограничения с юных российских спортсменов, допустив их к соревнованиям с гимном и флагом. Исполком УЕФА пройдёт 11 февраля в Брюсселе.
Колосков сказал:
Я думаю, что этого не будет. У нас же была практика, когда УЕФА допустил наши команды до 17 лет, но через две недели пришло разъяснение, что невозможно организовать — визы никто не дает, воздушное пространство закрыто, некоторые команды играть против России не хотят. Я уже много раз говорил, что пока СВО не закончится, ничего не изменится. Вряд ли УЕФА будет рисковать, имея опыт команд до 17 лет.