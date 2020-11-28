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0 : 3
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Читта дель Триколоре
|4’
|0:1
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Санчес Алексис
ассистент Мартинес Лаутаро
|14’
|0:2(А)
|Кирикеш Влад
|60’
|0:3
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Гальярдини Роберто
ассистент Дармиан Маттео
|Локателли Мануэль
|49’
|Рожерио
|57’
|Лопес Максим
|66’
|80’
|Перишич Иван
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Марлон
|Кирикеш Влад
|42’
|Мба Обьянг Педро
|Джуричич Филип
|59’
|Мюльдюр Мерт
|Тольян Джереми
|59’
|Скьяппакасе Николас
|Лопес Максим
|76’
|Траоре Хамед
|Распадори Джакомо
|76’
|79’
|Лукаку Ромелу
|Мартинес Лаутаро
|79’
|Янг Эшли
|Санчес Алексис
|85’
|Эриксен Кристиан
|Перишич Иван
|85’
|Сенси Стефано
|Барелла Николо
|90+2’
|Хакими Ашраф
|Дармиан Маттео
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|13
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|16
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|6
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|2
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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Разыграли здорово.
Разыграли здорово.
Самир реально прям напрашивается, на банку.
Самир реально прям напрашивается, на банку.