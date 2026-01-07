Назван самый результативный защитник 2025 года

1767780484

вчера, 13:08

Левый бек бразильского клуба «Мирассол» стал самым результативным защитником 2025 года.

Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ), в 2025 году Рейналдо забил 14 голов, из которых 7 — с пенальти.

Второе место с 13 голами (0 с пенальти) занял левый защитник американской «Миннесоты» . 3-е — из боливийского «Реал Томаяпо» (13 голов, 11 с пенальти).