Назван самый результативный защитник 2025 года

вчера, 13:08

Левый бек бразильского клуба «Мирассол» Рейналдо стал самым результативным защитником 2025 года.

Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), в 2025 году Рейналдо забил 14 голов, из которых 7 — с пенальти.

Второе место с 13 голами (0 с пенальти) занял левый защитник американской «Миннесоты» Антони Марканич. 3-е — Леандро Коруло из боливийского «Реал Томаяпо» (13 голов, 11 с пенальти).

Защитник французского ПСЖ Ашраф Хакими стал 4-м с 11 голами.

Sergo81
Sergo81 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 22:20
почти все головой забиты , молодой парень, любит атаковать в штрафной, ему атакующим бы быть пз, а не защитником.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:03
А сколько сейчас мог бы забивать Рональд Куман?
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:19
...мой идеал на все времена! Красота,грация,мощааааааааа!!!
Не правда ли,Бро?!
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:12
Рон с Вами не согласен)))
wkg3jnrf3fgk
wkg3jnrf3fgk
вчера в 18:07
Пенальти надо исключать.
Vilar
Vilar ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:57
Думаю, справедливо было бы: кто заработал пенальти, тот и бьёт, и посмотреть тогда, кто результативный защитник. Конечно, утопия, но справедливо.)))
lotsman
lotsman ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:27
Да, считают всё по статистике. Но статистика не отображает реальности. Один забивает 13 голов в борьбе, использую своё игровое мастерство, а другому 7 голов из 14 ставят на точку. Ему остаётся только пробить
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:55
Если исключить пенки то конечно! Но берут общее кол-во
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:53
Вратари-пенальтисты-бомбардиры есть?...
lotsman
lotsman
вчера в 15:50
По статистике да, 14 голов, но у Марканич 13 голов с игры, а у Рейналдо с игры 7 голов. Всё таки Марканич, по моему мнению, результативней Рейналдо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:15
Вот и конкуренты КР7 подоспели))
Мирассол хорошая команда. И четкий футбольный проект владельцев этого клуба... Дома всем грандам показали свою силу. И побеждали любого из них
Вещий
Вещий
вчера в 15:14
Осталось узнать кто самый эффективный защитник....:))) ... это более ценно...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:09
Штатный пенальтист с хорошими нервами.....
lazzioll
lazzioll ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:37
там у одного 13 и с пеналей 0. но очень подозреваю что все 13 со штрафных прямых. как у Синиши или Кумана
qnp85m42k6ph
qnp85m42k6ph
вчера в 14:19
Зато на его основном рабочем месте забивалу поди хрен застанешь
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:45
Мирасол вообще открытие этого сезона в бразильском сериале)
particular
particular
вчера в 13:16
Результативность на пеналях, - так себе достижение...
drug01
drug01
вчера в 13:13
Рейнальдо вошёл в историю!отличный результат!!!
znzwueemdej2
znzwueemdej2
вчера в 13:13
Повезло защитнику,если он пенальтист
