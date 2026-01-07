Назван самый результативный защитник 2025 года

Левый бек бразильского клуба «Мирассол» Рейналдо стал самым результативным защитником 2025 года.
Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), в 2025 году Рейналдо забил 14 голов, из которых 7 — с пенальти.
Второе место с 13 голами (0 с пенальти) занял левый защитник американской «Миннесоты» Антони Марканич. 3-е — Леандро Коруло из боливийского «Реал Томаяпо» (13 голов, 11 с пенальти).
Защитник французского ПСЖ Ашраф Хакими стал 4-м с 11 голами.
Не правда ли,Бро?!
Мирассол хорошая команда. И четкий футбольный проект владельцев этого клуба... Дома всем грандам показали свою силу. И побеждали любого из них
