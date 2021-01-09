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Милан - Торино
Беневенто - Аталанта
Дженоа - Болонья

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Торино

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24' Тренеру Пиоли Стефано
 
25' (1:0) Леау Рафаэл (17) (Диас Браим (21))
 
36' (2:0) Кессье Франк (79)
 
38' Диас Браим (21)
 
41' Романьоли Алессио (13)
 
45+2' Тонали Сандро (8)
 
54' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Далот Диогу (5) вышел на поле
 
60' Диас Браим (21) уходит с поля, Чалханоглу Хакан (10) вышел на поле
 
65' Далот Диогу (5)
 
79' Леау Рафаэл (17)
 
3
85' Калабрия Давиде (2)
85' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Ибрагимович Златан (11) вышел на поле
85' Хауге Йенс (15) уходит с поля, Мальдини Даниэль (27) вышел на поле
 
26' Ринкон Томас (88)
 
46' Гояк Амер (10) уходит с поля, Линетти Кароль (77) вышел на поле
 
2
64' Иццо Армандо (5) уходит с поля, Дзадза Симоне (11) вышел на поле
64' Родригес Рикардо (13) уходит с поля, Мурру Никола (29) вышел на поле
 
76' Ринкон Томас (88) уходит с поля, Сегре Якопо (6) вышел на поле
 
85' Белотти Андреа (9) уходит с поля, Бонаццоли Федерико (26) вышел на поле
 
90+2' Сегре Якопо (6)
Голы
Леау Рафаэл
ассистент Диас Браим 		1:0 25’
Кессье Франк 2:0(П) 36’
Наказания
Тренеру Пиоли Стефано 24’
26’ Ринкон Томас
Диас Браим 38’
Романьоли Алессио 41’
Тонали Сандро 45+2’
Далот Диогу 65’
Леау Рафаэл 79’
Калабрия Давиде 85’
90+2’ Сегре Якопо
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Линетти Кароль Гояк Амер
Далот Диогу Тонали Сандро 54’
Чалханоглу Хакан Диас Браим 60’
64’ Дзадза Симоне Иццо Армандо
64’ Мурру Никола Родригес Рикардо
76’ Сегре Якопо Ринкон Томас
Ибрагимович Златан Леау Рафаэл 85’
Мальдини Даниэль Хауге Йенс 85’
85’ Бонаццоли Федерико Белотти Андреа
Статистика
 8 Удары по воротам 9
4 Удары в створ 1
22 Фолы 15
7 Угловые 5
1 Офсайды 1
46% Владение мячом 54%
2 Cэйвы 2
6 Предупреждения 2
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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
10 января в 16:22
Если у Ибрагимовича не будет травмы Милан будет чемпионом
Ozabot
Ozabot
10 января в 12:58
Тонали, конечно, еще тот доходяга. Но примерно так же играл и Кессье еще сезон назад, даже похуже в разы. Да и Беннасер первые полсезона в себя не мог прийти. Про Хакана вообще молчу. Плакать хотелось от их игры. Думаю, Тонали тоже наконец очухается и обретет уверенность в себе. Еще не адаптировался.
juvenale
juvenale ответ L.Hamilton (раскрыть)
10 января в 12:01
нужно 10,а потом хорош)
juvenale
juvenale
10 января в 12:00
Возвращение отменяется
Возвращение отменяется ответ Санчо Панса (раскрыть)
10 января в 11:03
Уже выиграл. Зимнее тоже какое-никакое, а скудетто)))
На этом и достаточно)
Санчо Панса
Санчо Панса
10 января в 09:40
Все было решено в пользу россонери еще в первом тайме! Они молодцы, что смогли прийти в себя после поражения в матче с Ювентусом. Пусть Милан в этом сезоне выиграет Скудетто!
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 08:13
Милан обязан был побеждать.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян ответ juvenale (раскрыть)
10 января в 06:42
А виноват всё равно Ювентус).
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
10 января в 06:41
Я бы не сказал, что уверено. Большая заслуга в уверенной победе Фабио Марески из Неаполя.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ juvenale (раскрыть)
10 января в 01:54
Ну 9 раз так и брали. Может хорош всё - таки?
L.Hamilton
L.Hamilton ответ juvenale (раскрыть)
10 января в 01:50
А надо чтоб Ювентус пробил?) вот будет радость для Рональды. Мечта португальца. Бей не хочу!
Milаn-f
Milаn-f ответ juvenale (раскрыть)
10 января в 01:26
    Milаn-f
    Milаn-f ответ Lucky luciano (раскрыть)
    10 января в 01:25
    В про 2006 год твк это вам и китайцам лучше знать
    juvenale
    juvenale
    10 января в 01:10
    милан пробил 20 пенальти за год)
    Мысыктар
    Мысыктар ответ Lucky luciano (раскрыть)
    10 января в 01:07
    ну вот сагрил. как ни крути знают Милан и Интер,а вот Ювентус только интриги.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Мысыктар (раскрыть)
    10 января в 01:04
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде
      10 января в 00:56
      Король вернулся и всё в порядке.
      allemz
      allemz
      10 января в 00:51
      Собрались с мыслями и взяли 3 очка. Лучшее ещё впереди, надеюсь. Всё поступательно. Ну Леао топчик, делает всё возможное.
      Мысыктар
      Мысыктар
      10 января в 00:50
        juvenale
        juvenale
        10 января в 00:41
        Если бы Юве так судили,уже бы чемп взяли с отрывом
        juvenale
        juvenale
        10 января в 00:41
        11 пенка или 12 я уже сбился
        Мысыктар
        Мысыктар
        10 января в 00:19
        смотрю и думаю что скоро начну привыкать к пустым трибунам.
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде
        10 января в 00:18
        КАкой же Леао умный игрок и какие тупые его партнёры.
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде ответ DEIVID 2 (комментарий удален) (раскрыть)
        10 января в 00:12
        Ситуации разные. Но я бы нигде не ставил. В первом пенальти миланист сам врезался в Белотти, так как уже потерял равновесие. В отменённом пенальти тоже сам зацепил ногу. Если быть последовательным, то нужно было ставить. А лучше в обоих случаях не ставить. Как то так.
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде ответ allemz (раскрыть)
        10 января в 00:10
        Оказался новым Филипе Мело)
        Мысыктар
        Мысыктар ответ allemz (раскрыть)
        10 января в 00:09
        Пирло? таких больше не будет )
        allemz
        allemz ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
        10 января в 00:05
        А кричали, что новый Пирло и т.д.)
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде
        10 января в 00:03
        А тут уже вопрос. Если в ворота Торино поставили пенальти, то и тут нужно было ставить.
        Мысыктар
        Мысыктар ответ Milаn-f (раскрыть)
        10 января в 00:02
        брат ты тоже прав)
        Мысыктар
        Мысыктар
        10 января в 00:02
        ну что и стоило.походу парень уезжает из Милана
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