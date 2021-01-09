|
2 : 0
завершен
09 января 2021, 22:45
суббота
|
Стадион Джузеппе Меацца
|
Леау Рафаэл
ассистент Диас Браим
|1:0
|25’
|Кессье Франк
|2:0(П)
|36’
|Тренеру Пиоли Стефано
|24’
|26’
|Ринкон Томас
|Диас Браим
|38’
|Романьоли Алессио
|41’
|Тонали Сандро
|45+2’
|Далот Диогу
|65’
|Леау Рафаэл
|79’
|Калабрия Давиде
|85’
|90+2’
|Сегре Якопо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Линетти Кароль
|Гояк Амер
|Далот Диогу
|Тонали Сандро
|54’
|Чалханоглу Хакан
|Диас Браим
|60’
|64’
|Дзадза Симоне
|Иццо Армандо
|64’
|Мурру Никола
|Родригес Рикардо
|76’
|Сегре Якопо
|Ринкон Томас
|Ибрагимович Златан
|Леау Рафаэл
|85’
|Мальдини Даниэль
|Хауге Йенс
|85’
|85’
|Бонаццоли Федерико
|Белотти Андреа
|
|8
|Удары по воротам
|9
|
|
|4
|Удары в створ
|1
|
|
|22
|Фолы
|15
|
|
|7
|Угловые
|5
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|46%
|Владение мячом
|54%
|
|
|2
|Cэйвы
|2
|
|
|6
|Предупреждения
|2
|
На этом и достаточно)
На этом и достаточно)