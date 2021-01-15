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3 : 0
завершен
15 января 2021, 22:45
пятница
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Стадион Олимпико
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Иммобиле Чиро
ассистент Лаццари Мануэль
|1:0
|14’
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Альберто Луис
ассистент Лаццари Мануэль
|2:0
|23’
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Альберто Луис
ассистент Акпа Акпро Жан-Даниэль
|3:0
|67’
|Милинкович-Савич Сергей
|11’
|Раду Штефан
|20’
|33’
|Манчини Джанлука
|Ачерби Франческо
|45+2’
|60’
|Смоллинг Крис
|Фелипе Луис
|62’
|Лейва Лукас
|63’
|71’
|Педро
|90’
|Мхитарян Генрих
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Педро
|Верету Жордан
|60’
|Кристанте Бриан
|Вильяр Гонсало
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|65’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Кайседо Фелипе
|65’
|Габаррон Патрик Хиль
|Фелипе Луис
|69’
|71’
|Майораль Борха
|Манчини Джанлука
|71’
|Перес Бруно
|Спинаццола Леонардо
|Мурики Ведат
|Иммобиле Чиро
|83’
|Худт Уэсли
|Раду Штефан
|83’
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|9
|Удары по воротам
|6
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|9
|Удары в створ
|1
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|12
|Фолы
|19
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|1
|Угловые
|7
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|4
|Офсайды
|2
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|6
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|5
|Предупреждения
|4
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