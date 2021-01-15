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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Рома

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    11' Милинкович-Савич Сергей (21)
     
    14' (1:0) Иммобиле Чиро (17) (Лаццари Мануэль (29))
     
    20' Раду Штефан (26)
     
    23' (2:0) Альберто Луис (10) (Лаццари Мануэль (29))
     
    45+2' Ачерби Франческо (33)
     
    62' Фелипе Луис (3)
     
    63' Лейва Лукас (6)
     
    2
    65' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Эскаланте Гонсало (18) вышел на поле
    65' Кайседо Фелипе (20) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
     
    67' (3:0) Альберто Луис (10) (Акпа Акпро Жан-Даниэль (92))
     
    69' Фелипе Луис (3) уходит с поля, Габаррон Патрик Хиль (4) вышел на поле
     
    2
    83' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Мурики Ведат (94) вышел на поле
    83' Раду Штефан (26) уходит с поля, Худт Уэсли (14) вышел на поле
     
    33' Манчини Джанлука (23)
     
    46' Верету Жордан (17) уходит с поля, Педро (11) вышел на поле
     
    2
    60' Смоллинг Крис (6)
    60' Вильяр Гонсало (14) уходит с поля, Кристанте Бриан (4) вышел на поле
     
    3
    71' Педро (11)
    71' Манчини Джанлука (23) уходит с поля, Майораль Борха (21) вышел на поле
    71' Спинаццола Леонардо (37) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
     
    90' Мхитарян Генрих (77)
    Голы
    Иммобиле Чиро
    ассистент Лаццари Мануэль     		1:0 14’
    Альберто Луис
    ассистент Лаццари Мануэль     		2:0 23’
    Альберто Луис
    ассистент Акпа Акпро Жан-Даниэль     		3:0 67’
    Наказания
    Милинкович-Савич Сергей 11’
    Раду Штефан 20’
    33’ Манчини Джанлука
    Ачерби Франческо 45+2’
    60’ Смоллинг Крис
    Фелипе Луис 62’
    Лейва Лукас 63’
    71’ Педро
    90’ Мхитарян Генрих
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Педро Верету Жордан
    60’ Кристанте Бриан Вильяр Гонсало
    Эскаланте Гонсало Лейва Лукас 65’
    Акпа Акпро Жан-Даниэль Кайседо Фелипе 65’
    Габаррон Патрик Хиль Фелипе Луис 69’
    71’ Майораль Борха Манчини Джанлука
    71’ Перес Бруно Спинаццола Леонардо
    Мурики Ведат Иммобиле Чиро 83’
    Худт Уэсли Раду Штефан 83’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 6
    		9 Удары в створ 1
    		12 Фолы 19
    		1 Угловые 7
    		4 Офсайды 2
    		39% Владение мячом 61%
    		2 Cэйвы 6
    		5 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    25 января в 16:47
    круто прошлись !
    St David
    St David
    17 января в 08:36
    Лучший игрок Ромы - это, безусловно, Крис Смоллинг
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    16 января в 15:16
      Bom Bom
      Bom Bom
      16 января в 09:42
      Счет неожиданный, но по делу
      vlasovca
      vlasovca
      16 января в 09:34
      Молодцы парни СИМОНЕ ИНДЗАГИ.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      16 января в 08:39
      Просто не заметили! Лацио, вы просто красавцы) Чиро с победным голом! Всех тиффози бьянкочелести с заслуженной и разгромной победой!
      Тугарин Змый
      Тугарин Змый
      16 января в 06:57
      Один Римский середняк чуть сильнее другова))) хахах
      Альфи
      Альфи
      16 января в 04:32

      Привет Олег,да уж впору вешаться на шарфике Ромы..
      Три от Лацио, Милана, по четыре от Наполи и Аталанты. 0 побед за 6 игр с сильнейшими. 7я команда, заслуженно.Ни бл... одного удара в сторону ворот во втором тайме и это в дерби. Цыган себя увековечил :D
      dzvinka
      dzvinka
      16 января в 02:05
      типичная рома... она же.. как тотенхем.
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      16 января в 01:38
      победа в римском дерби приравнивается к победе в кубке Италии,ну для ромы и Лацио это точно так.
      Молодцы Aquile-раскатали коммуняк :):):)!!!
      vastudio
      vastudio ответ RUPRICHT (раскрыть)
      16 января в 01:26
      Гениально блин...только римляне это кто- Рома или Лацио?)))
      juvenale
      juvenale
      16 января в 01:18
      Гриша Гриша
      Гриша Гриша
      16 января в 01:11
      Рома дно
      Milаn-f
      Milаn-f ответ шацк (раскрыть)
      16 января в 00:55
      Волков 😃👍
      шацк
      шацк
      16 января в 00:49
        allemz
        allemz ответ juvenale (раскрыть)
        16 января в 00:40
        У вас своих навалом))
        Milаn-f
        Milаn-f
        16 января в 00:38
        Походу Лацио набирает ход
        juvenale
        juvenale
        16 января в 00:35
        как же хорошо,что Юве не взял это боснийское дерево)
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        16 января в 00:25
        Лацио хорош сегодня
        allemz
        allemz
        16 января в 00:24
        Последователей Ромула прокляли, чертовы макаронники)) Козлом выбрали Ибаньеса))
        allemz
        allemz ответ 1bear (раскрыть)
        16 января в 00:22
        А ты думаешь, чего Лотито перед дерби к заднеприводному Папане Римскому заявился с Иммобиле?) Нечто иное, как баф божественный))
        juvenale
        juvenale
        16 января в 00:20
        интересно когда у Юве будут полузащитники,способные забивать по 10 голов за сезон
        1bear
        1bear
        16 января в 00:17, ред.
        пипец...
        allemz
        allemz ответ juvenale (раскрыть)
        16 января в 00:15
        Отаменди лучший защитник в португальской лиге, ахаха
        allemz
        allemz
        16 января в 00:13
        Позорище))
        juvenale
        juvenale ответ allemz (раскрыть)
        16 января в 00:12
        там же где и отаменди хахаха
        juvenale
        juvenale ответ allemz (раскрыть)
        16 января в 00:11, ред.
        можете взять себе,думаю за 60 отдадут
        Сантус
        Сантус ответ Альфи (раскрыть)
        16 января в 00:04
        ...это хорошо что доча шарфик отжала,а то я уже запереживал...))Моё почтение...)
        Indian
        Indian
        15 января в 23:21
        Рома сопротивляйся. Что за недоклуп...
        An Jo
        An Jo
        15 января в 23:15
        Где то плачет Тотти. Рома никакущщая.
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