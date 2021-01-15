В 25 Рейна Пепе Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

З 33 Ачерби Франческо Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 96

П 77 Марушич Адам Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 96

З 26 Раду Штефан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 83

З 3 Фелипе Луис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 69

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 96

П 29 Лаццари Мануэль Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

П 6 Лейва Лукас Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 65

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 96

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 83

Н 20 Кайседо Фелипе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 66

Запасные игроки

В 71 Алиа Марко

В 55 Фурланетто Алессио

З 13 Армини Николо

З 4 Габаррон Патрик Хиль Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 27

З 14 Худт Уэсли Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 30

П 11 Корреа Хоакин

П 19 Лулич Сенад

П 16 Пароло Марко

П 7 Перейра Андреас

П 18 Эскаланте Гонсало Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 31