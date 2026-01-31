Top.Mail.Ru
«Челси» отправил Паэса в аренду в «Ривер Плейт»

сегодня, 11:32

Нападающий «Челси» Кендри Паэс на правах аренды перешёл в аргентинский «Ривер Плейт» до конца 2026 года.

На этой неделе эквадорца досрочно отозвали из аренды во французском «Страсбурге» и в пятницу отправили в «Ривер». Паэс провёл первую половину нынешнего сезона в составе клуба Лиги 1, где сыграл 21 матч во всех турнирах.

Формально Кендри присоединился к «Челси» после своего 18-летия — в мае 2025 года. Ранее он успел провести 70 матчей за эквадорский «Индепендьенте дель Валье» и уже имеет 23 поединка за национальную сборную Эквадора.

