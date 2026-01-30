Риера, которым интересовался «Спартак», возглавил немецкий «Айнтрахт»

Испанский тренер Альберт Риера, интерес к которому проявлял «Спартак», возглавил клуб немецкой Бундеслиги «Айнтрахт». 43-летний специалист заключил контракт, рассчитанный до лета 2028 года.
Предыдущим местом работы Риеры был словенский «Целе», который он в прошлом году привел к первому за пять лет чемпионскому титулу.
Об интересе «Спартака» к Риере сообщалось в конце 2025 года.
вот Топпмеллер был крутым спецом для Айнтрахта.
при нем команда играла очень симпатичный футбол.
на игроков был большой спрос, и клуб продал лучших игроков атаки.
новых сильных игроков не взяли, результаты присели, тренера уволили))
Топпмеллер без работы долго не останется.
