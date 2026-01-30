Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Бундеслига 2025/2026

Риера, которым интересовался «Спартак», возглавил немецкий «Айнтрахт»

вчера, 22:44

Испанский тренер Альберт Риера, интерес к которому проявлял «Спартак», возглавил клуб немецкой Бундеслиги «Айнтрахт». 43-летний специалист заключил контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

Предыдущим местом работы Риеры был словенский «Целе», который он в прошлом году привел к первому за пять лет чемпионскому титулу.

Об интересе «Спартака» к Риере сообщалось в конце 2025 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жирков рассказал, как оказался в штабе Гусева в «Динамо»
28 января
«Лестер» уволил главного тренера
25 января
Трезеге получил работу в клубе «Ривер Плейт»
24 января
Газзаев войдет в консультативный совет московского «Динамо»
22 января
Гёкдениз Карадениз покидает «Рубин-2»
21 января
Франкфуртский «Айнтрахт» уволил главного тренера
18 января
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:25
Не получился еще один Тренеришка)))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:25
...Тамплиер, тьфу ты, Топпмеллер без футбола, как без похода!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:11
посмотрим, что за тренер Риера.
вот Топпмеллер был крутым спецом для Айнтрахта.
при нем команда играла очень симпатичный футбол.
на игроков был большой спрос, и клуб продал лучших игроков атаки.
новых сильных игроков не взяли, результаты присели, тренера уволили))
Топпмеллер без работы долго не останется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 