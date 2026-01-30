Форвард ЦСКА Алеррандро перешел в «Интернасьонал»

Бразильский форвард ЦСКА Алеррандро вернулся на родину. Игрок арендован «Интернасьоналом». Соглашение рассчитано до конца 2026 года.
За бразильцами закреплено право выкупить контракт игрока, при некоторых условиях выкуп станет обязательным.
Алеррандро играл за ЦСКА с февраля 2025 года, он провел за команду 21 матч и забил 2 гола.
Ванечки -грозы Спартака! Да,не всё так гладно в его истории,но
любой армеец отдаст честь заслугам Лава! А этот парниша,таких миллионы на просторах всех Лиг Футбольного Мира,никто и не заметит, мышка серая!!!
Ванечки -грозы Спартака! Да,не всё так гладно в его истории,но
любой армеец отдаст честь заслугам Лава! А этот парниша,таких миллионы на просторах всех Лиг Футбольного Мира,никто и не заметит, мышка серая!!!