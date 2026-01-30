Top.Mail.Ru
Форвард ЦСКА Алеррандро перешел в «Интернасьонал»

вчера, 22:48

Бразильский форвард ЦСКА Алеррандро вернулся на родину. Игрок арендован «Интернасьоналом». Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

За бразильцами закреплено право выкупить контракт игрока, при некоторых условиях выкуп станет обязательным.

Алеррандро играл за ЦСКА с февраля 2025 года, он провел за команду 21 матч и забил 2 гола.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:03
Вагнер в отличие от этого балласта классно играл с первого дня. Он просто скучал по Бразилии. А этого Алерандро надо просто сплавить.
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
...Приветствую! Сейчас содрогнулись спартачи, при упоминании
Ванечки -грозы Спартака! Да,не всё так гладно в его истории,но
любой армеец отдаст честь заслугам Лава! А этот парниша,таких миллионы на просторах всех Лиг Футбольного Мира,никто и не заметит, мышка серая!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 22:54
Так уже бывало с Вагнером Лавом, возможно здесь сыграл психологический фактор.
