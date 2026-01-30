Форвард ЦСКА Алеррандро перешел в «Интернасьонал»

1769802524

вчера, 22:48

Бразильский форвард ЦСКА вернулся на родину. Игрок арендован «Интернасьоналом». Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

За бразильцами закреплено право выкупить контракт игрока, при некоторых условиях выкуп станет обязательным.