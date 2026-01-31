Top.Mail.Ru
«Милан» меняет главного финансового партнёра

сегодня, 11:36

Инвестиционная компания Elliott Management покидает итальянский «Милан». Её место в качестве основного финансового партнёра клуба займёт канадская компания Manulife Comvest.

По данным TMW, сделка по рефинансированию будет официально оформлена в ближайшие дни — между концом этой недели и началом следующей. Президент RedBird Capital Джерри Кардинале при финансовой поддержке Manulife выплатит Elliott 557 миллионов евро (489 миллионов — за кредит продавца, остальная сумма — проценты).

После завершения сделки представители Elliott покинут совет директоров «Милана». Свои посты оставят руководитель компании Гордон Сингер и управляющий портфелем лондонского офиса Доминик Митчелл.

Их места займут новые члены совета — не обязательно представители Comvest, это могут быть доверенные менеджеры, выбранные новым инвестором и мажоритарным владельцем клуба.

Милан
Перевод с tribalfootball.com
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:01
Поздравляю averony с победой в КП группы Фёдора Черенкова, удачи сегодня в группе Яшина. Благодарю STVA1 и Юпитер7 за игру и острое соперничество в январском КП в группе Черенкова. Играйте и выигрывайте! Болейте за своих, а не против чужих!
6qbjgrdf5bv6
6qbjgrdf5bv6
сегодня в 11:55
Ну что... посмотрим на сколько это поможет в финансовом положении клубу...
x6b488xz4vcd
x6b488xz4vcd
сегодня в 11:55
Вот как сквозь пальцы деньги утекают.
