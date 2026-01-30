Грилиш может пропустить остаток сезона

Хавбек «Эвертона» Джек Грилиш, возможно, больше не сыграет в этом сезоне. Футболист получил серьезную травму ноги, которая может потребовать хирургического вмешательства.
Наставник «Эвертона» Дэвид Мойес заявил на пресс-конференции:
Мы считаем, что ему, вероятно, потребуется операция. Это еще не подтверждено окончательно, но, скорее всего, это исключает его участие в играх до конца сезона.
Грилиш является одним из лидеров «Эвертона» в этом сезоне, и его шансы на поездку на ЧМ-2026 считались высокими. Однако теперь есть вероятность, что футболист не успеет восстановиться к старту турнира.
восстановиться, его шарма будет не хватать в Сборной Туманного Альбиона, жаль!!!
