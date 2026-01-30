Грилиш может пропустить остаток сезона

1769801032

вчера, 22:23

Хавбек «Эвертона» , возможно, больше не сыграет в этом сезоне. Футболист получил серьезную травму ноги, которая может потребовать хирургического вмешательства.

Наставник «Эвертона» заявил на пресс-конференции:

Мы считаем, что ему, вероятно, потребуется операция. Это еще не подтверждено окончательно, но, скорее всего, это исключает его участие в играх до конца сезона.