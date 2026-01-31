Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Европейские клубы ведут борьбу за трансфер Диаби

сегодня, 11:30

По сообщениям СМИ, «Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания Муссы Диаби — игрока «Аль-Иттихада», на которого также претендует миланский «Интер».

26-летний футболист перешёл из «Астон Виллы» в саудовский клуб летом 2024 года примерно за 50 миллионов фунтов. Однако переход не оправдал ожиданий: французский нападающий забил всего восемь голов в 53 матчах за «Аль-Иттихад».

Несмотря на неоднозначную форму игрока, «Интер» проявляет интерес к Диаби и хочет вернуть его в Европу. По данным The Independent, теперь в борьбу за игрока включился и «Тоттенхэм», который рассчитывает опередить итальянцев и оформить трансфер.

Лондонскому клубу требуются новые варианты в атаке, поскольку Мохаммед Кудус и Ришарлисон в данный момент находятся в лазарете. «Шпоры» планируют усилить линию нападения до закрытия зимнего трансферного окна.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЧерышев может стать игроком «Красавы»
Вчера, 22:39
СлухиМатета попросил трансфера в «Милан»
Вчера, 22:35
Стерлинг ведет переговоры с клубами, выступающими в Лиге чемпионов
Вчера, 22:28
«Манчестер Юнайтед» поставил точку в вопросе трансфера Палмера
29 января
«Кристал Пэлас» согласовал трансфер норвежского форварда за 50 млн фунтов
29 января
«Фламенго» подпишет Пакета за рекордную для Бразилии сумму
28 января
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:37
Диаби, Диаби ты в Тоттенхэм не ходи...(Скауты Интера)...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 