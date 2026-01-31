Европейские клубы ведут борьбу за трансфер Диаби

1769848236

сегодня, 11:30

По сообщениям СМИ , «Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания — игрока «Аль-Иттихада», на которого также претендует миланский «Интер».

26-летний футболист перешёл из «Астон Виллы» в саудовский клуб летом 2024 года примерно за 50 миллионов фунтов. Однако переход не оправдал ожиданий: французский нападающий забил всего восемь голов в 53 матчах за «Аль-Иттихад».

Несмотря на неоднозначную форму игрока, «Интер» проявляет интерес к Диаби и хочет вернуть его в Европу. По данным The Independent, теперь в борьбу за игрока включился и «Тоттенхэм», который рассчитывает опередить итальянцев и оформить трансфер.

Лондонскому клубу требуются новые варианты в атаке, поскольку Мохаммед Кудус и Ришарлисон в данный момент находятся в лазарете. «Шпоры» планируют усилить линию нападения до закрытия зимнего трансферного окна.