Экс-футболист «Спартака» Кариока завершил карьеру

сегодня, 09:51

36-летний бразильский полузащитник , дважды становившийся обладателем серебряных медалей чемпионата России в составе московского «Спартака», объявил о завершении профессиональной карьеры.

Игрок написал в соцсети:

Пришло время сказать спасибо. Футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты. Клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути. Завершение моей карьеры — это завершение цикла с сердцем, полным благодарности.