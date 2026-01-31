Экс-футболист «Спартака» Кариока завершил карьеру

36-летний бразильский полузащитник Кариока, дважды становившийся обладателем серебряных медалей чемпионата России в составе московского «Спартака», объявил о завершении профессиональной карьеры.
Игрок написал в соцсети:
Пришло время сказать спасибо. Футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты. Клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути. Завершение моей карьеры — это завершение цикла с сердцем, полным благодарности.
Кариоке выступал за «Спартак» с 2009 по 2015 год. Вместе с красно-белыми он выиграл серебро чемпионата России в 2009 и 2012 годах. За московскую команду он сыграл 139 матчей, забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Кроме того, Кариока выступал за бразильские клубы — «Гремио», «Васку да Гама», «Атлетико Минейро», а также за мексиканский «Тигрес», где стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2020 году.