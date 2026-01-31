Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Экс-футболист «Спартака» Кариока завершил карьеру

сегодня, 09:51

36-летний бразильский полузащитник Кариока, дважды становившийся обладателем серебряных медалей чемпионата России в составе московского «Спартака», объявил о завершении профессиональной карьеры.

Игрок написал в соцсети:

Пришло время сказать спасибо. Футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты. Клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути. Завершение моей карьеры — это завершение цикла с сердцем, полным благодарности.

Кариоке выступал за «Спартак» с 2009 по 2015 год. Вместе с красно-белыми он выиграл серебро чемпионата России в 2009 и 2012 годах. За московскую команду он сыграл 139 матчей, забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Кроме того, Кариока выступал за бразильские клубы — «Гремио», «Васку да Гама», «Атлетико Минейро», а также за мексиканский «Тигрес», где стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2020 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пьянич объявил о завершении карьеры
30 декабря 2025
Экс-игрок"Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника
26 декабря 2025
Бывший хавбек «Барселоны» Рафинья завершил карьеру
23 декабря 2025
Бывший футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии
17 декабря 2025
Экс-игрок «Челси» Оскар завершит карьеру из-за проблем с сердцем
13 декабря 2025
Бускетс и Альба завершили карьеру
07 декабря 2025
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:10
Всему приходит своё время...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:47
Я думал он уже завершил
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 