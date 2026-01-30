Стерлинг ведет переговоры с клубами, выступающими в Лиге чемпионов

Экс-нападающий «Челси» Рахим Стерлинг, на днях разорвавший контракт с лондонцами, ведет переговоры о переходе в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Стерлинг стремится как можно скорее заключить сделку и возобновить свою карьеру, которая застопорилась при бывшем тренере «Челси» Энцо Мареске.
Среди потенциальных претендентов на подписание Стерлинга упоминаются «Наполи» и «Олимпик Марсель».
