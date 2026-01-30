Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Стерлинг ведет переговоры с клубами, выступающими в Лиге чемпионов

вчера, 22:28

Экс-нападающий «Челси» Рахим Стерлинг, на днях разорвавший контракт с лондонцами, ведет переговоры о переходе в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Стерлинг стремится как можно скорее заключить сделку и возобновить свою карьеру, которая застопорилась при бывшем тренере «Челси» Энцо Мареске.

Среди потенциальных претендентов на подписание Стерлинга упоминаются «Наполи» и «Олимпик Марсель».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Манчестер Юнайтед» поставил точку в вопросе трансфера Палмера
29 января
«Кристал Пэлас» согласовал трансфер норвежского форварда за 50 млн фунтов
29 января
«Фламенго» подпишет Пакета за рекордную для Бразилии сумму
28 января
Депай решил покинуть «Коринтианс» из-за финансовых разногласий
27 января
Райан, которым интересовался «Зенит», продолжит карьеру в «Борнмуте»
26 января
СлухиАлександер-Арнольд может сменить «Реал» на «Манчестер Сити»
26 января
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:11
"Вы выступаете в Лиге Чемпионов? Тогда я иду к вам"...
shur
shur ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:38
...потому и интересуются! Сами никакие и товар не свежий!!!
(...у меня правда бодрячком, но не каждому фото можно верить!)
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:36
Ни Наполи, ни Марсель в ЛЧ уже не выступают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 