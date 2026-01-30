В Петербурге возложили цветы футболистам блокадного Ленинграда

1769784996

сегодня, 17:56

На стадионе «Динамо» в Петербурге прошла церемония возложения цветов к памятнику футболистам блокадного Ленинграда. 27 января в городе отметили 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Участие в мероприятии приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также главы футбольных федераций города и области — Александр Бельский и Роман Марков.

«Мы сегодня находимся на стадионе, но раньше это было поле боя. Ленинград здесь сражались не оружием, а силой духа. Это страшнее выстрела. Блокадный матч показал всем нашим недругам, что город жив. Они ожидали, что город помрет от бомб, а город ответил тем, что провел футбольный матч. Это призвало такое сильное впечатление на наших врагов, что они поняли, здесь им ждать нечего, победу будет за нами», — сказал Беглов.

Также в церемонии приняли участие действующие футболисты питерского «Динамо» и юные воспитанники клуба. Затем на центральном стадионе прошел матч между командами Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который завершился со счетом 1:1.

«Не в первый раз бегаем в минус 15. В блокадный матч погода соответствующая. Важно, что мы стараемся передавать память будущим поколениям. Это важное мероприятие. Никто не забыт, ничего не забыто», — сказал экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин.