Семак прокомментировал текущее состояние Вендела

вчера, 22:18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о функциональном состоянии бразильского хавбека Вендела.

Прекрасно знаем Вендела. Его функциональное состояние абсолютно нормальное. Он готов работать в общей группе и играть в товарищеских матчах. Я думаю, это игрок, который хорошо и быстро набирает форму. Другой вопрос, что нужно всё‑таки подходить аккуратно к его состоянию, чтобы не форсировать (подготовку).

Периодически возникают мышечные проблемы, мы должны аккуратно подводить его к товарищеским матчам и в целом следить за его состоянием.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:08
Семак понял, что Вендел ему не по зубам, поэтому пыль с него сдувает. Вендел для Семака неприкасаем
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:49
Сколько заботы в этих словах Сергея Багдановича.
