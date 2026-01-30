Семак прокомментировал текущее состояние Вендела

Главный тренер «Зенита» рассказал о функциональном состоянии бразильского хавбека .

Прекрасно знаем Вендела. Его функциональное состояние абсолютно нормальное. Он готов работать в общей группе и играть в товарищеских матчах. Я думаю, это игрок, который хорошо и быстро набирает форму. Другой вопрос, что нужно всё‑таки подходить аккуратно к его состоянию, чтобы не форсировать (подготовку).

Периодически возникают мышечные проблемы, мы должны аккуратно подводить его к товарищеским матчам и в целом следить за его состоянием.