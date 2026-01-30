Состоялась жеребьёвка стыкового раунда плей-офф Лиги Европы

1769777428

сегодня, 15:50

Греческий клуб ПАОК , в составе которого выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Фёдор Чалов, сразится с испанской «Сельтой» за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Первые матчи стыкового раунда пройдут 19 февраля, а ответные встречи запланированы на 26 февраля. В случае победы ПАОК продолжит борьбу в 1/8 финала, старт которого назначен на 12 марта, а завершающие матчи состоятся 19 марта.

Среди других команд, которые разыграют места в 1/8 финала, — болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош», хорватское «Динамо» (Загреб) и бельгийский «Генк», шотландский «Селтик» и немецкий «Штутгарт», норвежский «Бранн» и итальянская «Болонья», греческий «Панатинаикос» и чешская «Виктория Пльзень», турецкий «Фенербахче» и английский «Ноттингем», а также французский «Лилль» и сербская «Црвена Звезда».

Победителем прошлого розыгрыша турнира стал английский «Тоттенхэм». Финал текущего сезона состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.